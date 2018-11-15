HABER

İş adamı Gültekin 7 kurşunla öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Rıza Gültekin cinayetiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Rıza Gültekin cinayetiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Saldırının meydana geldiği yere geçen haziran ayında polis tarafından kumar baskını yapıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Ali Rıza Gültekin'in ön otopsi raporunda vücuduna 7 kurşun isabet ettiği ortaya çıktı. 9 mm çapında silahların kullanıldığı saldırıda bir kurşunun Ali Rıza Gültekin'in başına diğerlerinin vücuduna isabet ettiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE KUMAR BASKINI YAPILMIŞ

İşadamı Ali Rıza Gültekin'in saldırıya uğradığı mekanın geçtiğimiz Haziran ayı içinde Kumar baskını yapıldığı tespit edildi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskında içerde bulunanlara kumar oynamak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETMİŞ

Öte yandan Ali Rıza Gültekin'in ön otopsi raporunda vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirtildi. 9 mm çapındaki mermilerin birinin Ali Rıza Gültekin'in başına diğerlerin ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği öğrenildi. Bu arada soruşturmaya Organize Suçlarla Mücedele Şube Müdürlüğü de dahil oldu. Soruşturmayı artık Asayiş Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü birlikte yürütecek.

PARTNERBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladıBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladı
TSK ve ABD, Münbiç’te 3'üncü devriye faaliyetini başlattıTSK ve ABD, Münbiç’te 3'üncü devriye faaliyetini başlattı
Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandıKemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.