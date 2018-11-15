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İŞ ADAMI GÜLTEKİN 7 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

  Beşiktaş'ta dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Rıza Gültekin cinayetiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
Beşiktaş'ta dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Rıza Gültekin cinayetiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Saldırının meydana geldiği yere geçen haziran ayında polis tarafından kumar baskını yapıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Ali Rıza Gültekin'in ön otopsi raporunda vücuduna 7 kurşun isabet ettiği ortaya çıktı. 9 mm çapında silahların kullanıldığı saldırıda bir kurşunun Ali Rıza Gültekin'in başına diğerlerinin vücuduna isabet ettiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE KUMAR BASKINI YAPILMIŞ
İşadamı Ali Rıza Gültekin'in saldırıya uğradığı mekanın geçtiğimiz Haziran ayı içinde Kumar baskını yapıldığı tespit edildi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskında içerde bulunanlara kumar oynamak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETMİŞ
Öte yandan Ali Rıza Gültekin'in ön otopsi raporunda vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirtildi. 9 mm çapındaki mermilerin birinin Ali Rıza Gültekin'in başına diğerlerin ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği öğrenildi. Bu arada soruşturmaya Organize Suçlarla Mücedele Şube Müdürlüğü de dahil oldu. Soruşturmayı artık Asayiş Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü birlikte yürütecek.

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-Olayla ilgili görüntüler

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