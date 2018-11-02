İş adamı hakkında şok iddia! 'Kapıyı kırıp banyoya girdi' sonras korkunç

Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre, mayo markası Zeki Triko'nun sahibi Zeki Başeskioğlu'nun oğlu Mümtaz Başeskioğlu'na, 9 yıllık eşi İdil Başeskioğlu 4 milyon lira tazminat ve aylık 40 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne geçen yıl açılan davaya göre; çiftin 9 yıllık evliliklerinden bir çocukları oldu.

DUDAĞINI PATLATTI

İdil Başeskioğlu'nun iddialarına öfke krizlerine kapılan Mümtaz Başeskioğlu, 3 kez eşinin boğazına bıçak dayadı. Defalarca onu darp etti ve bir defasında dudağını patlattı. Eşinin şiddetinden korkan ve kendini banyoya kilitleyen İdil Başeskioğlu, kapıyı kıran eşinin elindeki koltuk değnekleriyle darp edildi.

'NE O MÜMTAZ BENİ Mİ ÖLDÜRECEKSİN?'

Bıçakla parmakları kesmekle tehdit edilen İdil Başeskioğlu'nun boğazına bıçak dayayan Mümtaz Başeskioğlu eşinin 'Ne o Mümtaz beni mi öldüreceksin' sözleri üzerine bıçağı kendine sapladı. Mümtaz Başeskioğlu "Benden boşanmaya kalkarsan yüzüne kezzap atarım. Beni boşayacak hâkimin kulağını ısırırım. Tuttuğun avukatı şişlerim" diyerek hakaret etti. İdil Başeskioğlu ayrıca eşinin 'narsistik kişilik bozukluğu' tanısıyla psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ciddi ilaçlar kullandığını öne sürdü.