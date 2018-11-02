İş adamı hakkında şok iddia! 'Kapıyı kırıp banyoya girdi' sonras korkunç

Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre, mayo markası Zeki Triko'nun sahibi Zeki Başeskioğlu'nun oğlu Mümtaz Başeskioğlu'na, 9 yıllık eşi İdil Başeskioğlu 4 milyon lira tazminat ve aylık 40 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne geçen yıl açılan davaya göre; çiftin 9 yıllık evliliklerinden bir çocukları oldu.
DUDAĞINI PATLATTI
İdil Başeskioğlu'nun iddialarına öfke krizlerine kapılan Mümtaz Başeskioğlu, 3 kez eşinin boğazına bıçak dayadı. Defalarca onu darp etti ve bir defasında dudağını patlattı. Eşinin şiddetinden korkan ve kendini banyoya kilitleyen İdil Başeskioğlu, kapıyı kıran eşinin elindeki koltuk değnekleriyle darp edildi.
'NE O MÜMTAZ BENİ Mİ ÖLDÜRECEKSİN?'
Bıçakla parmakları kesmekle tehdit edilen İdil Başeskioğlu'nun boğazına bıçak dayayan Mümtaz Başeskioğlu eşinin 'Ne o Mümtaz beni mi öldüreceksin' sözleri üzerine bıçağı kendine sapladı. Mümtaz Başeskioğlu "Benden boşanmaya kalkarsan yüzüne kezzap atarım. Beni boşayacak hâkimin kulağını ısırırım. Tuttuğun avukatı şişlerim" diyerek hakaret etti. İdil Başeskioğlu ayrıca eşinin 'narsistik kişilik bozukluğu' tanısıyla psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ciddi ilaçlar kullandığını öne sürdü.
40 MİLYON LİRA TAZMİNAT
Florya'da yaşadığı köşkten ve işten kovulan İdil Başeskioğlu, boşanmak için 4 milyon lira tazminat ile kızı ve kendisi için aylık 40 bin lira tedbir nafakası istedi.
Eşinin iddialarının gerçek olmadığını cevap dilekçesinde anlatan Mümtaz Başeskioğlu'nun avukatı ise davanın reddini istedi. Uzun süreden beri kızını göremediğini belirten Mümtaz Başeskioğlu, dava dilekçesinde sanki Zeki Triko'nun veliahdı gibi gösterildiğini, ancak babası Zeki Başeskioğlu'nun 4 evladı ve 8 torunu bulunduğunu anlattı. Dilekçede "Mümtaz Başeskioğlu'na herhangi bir doktor tarafından bir teşhis konmadı. Kızına son derece ilgili bir baba. Karşı davamız kabul edilsin, tarafların boşanmalarına karar verilsin" dendi.
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