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İş adamı hareket halindeki otomobilde kafasına sıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 18:30 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından hastaneye götürülmek istenen iş adamı hareket halindeki otomobilin içerisinde belindeki silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı.Olay, Kepez Mahallesi Prof.

İş adamı hareket halindeki otomobilde kafasına sıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından hastaneye götürülmek istenen iş adamı hareket halindeki otomobilin içerisinde belindeki silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Olay, Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Şerafettin Kaymaz geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından 67 TG 299 plakalı hafif ticari kamyonetle hastaneye getirilmek istendi. Kamyonet Kepez Mahallesi mevkisine geldiğinde iş adamı belindeki silahı çıkartarak kafasına ateş etti. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan iş adamına acil polikliniğinde ilk müdahalesi yapıldı. Hayati tehlikesi bulunan iş adamı daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan iş adamının yakınları gözyaşları içerisinde doktorların vereceği haberi bekliyor.
Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İş adamı hareket halindeki otomobilde kafasına sıktı

İş adamı hareket halindeki otomobilde kafasına sıktı

İş adamı hareket halindeki otomobilde kafasına sıktı

İş adamı hareket halindeki otomobilde kafasına sıktı

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