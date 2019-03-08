İş adamı Ilıcan cinayeti davası

Yolda Doğala'nın kısa süreliğine bir yere uğramak istediğini ve Ümitköy'deki bir evin önünde durduklarını ifade eden Lukman Menek, Doğala ve Özden'in arabadan inerek bir eve yöneldiklerini, kendisinin ise arabada beklediğini ileri sürdü. Menek, kısa süre sonra 2-3 el silah sesi duyduğunu, ardından da Doğala ve Özden'in telaşla arabaya geldiklerini söyledi.

Olay tarihinden kısa süre önce Ankara'ya geldiğini belirten Menek, sanık Doğala'nın, yakını Şemsettin Özden'i hastaneye götüreceğini söyleyerek kendisinden araba istediğini, bunun üzerine Burhan A'nın arabasını aldığını ve Doğala ve Özden ile hastaneye doğru yola çıktıklarını anlattı.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık Menek, Kadooğlu ailesinin şirketinde çalıştığını, Gaziantep'te yaşadığını, şirket işleri için sıklıkla Ankara'ya geldiğini beyan etti.

Firari sanık Tarkan Kadooğlu'nun ise hakkındaki yakalama kararının henüz infaz edilemediği açıklandı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Lukman Menek, Abdurrahman Doğala, Abdülbaki Kadooğlu, Mehmet Emin Bülbül ve Şemsettin Özden ile tutuksuz sanıklar Burhan A, Şansser K. ve Tarkan B, maktul Ilıcan'ın karısı "mağdur" Neslihan Ilıcan katıldı.

Neler olduğunu sorduğunda Doğala'nın, "Bana silah çekti, ben de 2-3 el ateş ettim." dediğini anlatan Menek, "Benim başımı belaya mı sokacaksınız?" diyerek yaklaşık 200 metre sonra adı geçen sanıkları arabadan indirdiğini savundu.

Olaydan sonra arabayı sahibine teslim ettiğini belirten Lukman, cinayetle ilişkisinin bulunmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanıklardan Abdülbaki Kadooğlu ise olay esnasında şirketlerine ait Mevlana Bulvarı üzerindeki petrol ofisinde olduğunu, gün boyu rutin işlerle ilgilendiğini iddia etti.

Cinayette sorumluluğunun bulunmadığını söyleyen Kadooğlu, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

- "Ondan hızlı davrandım ve iki el ateş ettim"

Tutuklu sanık Abdurrahman Doğala da Kadooğlu ailesinin şirketinde çalıştığını, görevinin toptan satışlarla ilgilenmek ve çek, senetlerin tahsilatlarının takibini yapmak olduğunu dile getirdi.

Doğala, Ilıcan'ın, bir akaryakıt istasyonunu almak isteyen hatta bunun için kapora veren sanık Mehmet Emin Bülbül'ün, istasyonu alamaması üzerine irtibatı olduğu için kendisinden Ilıcan ile görüşmesini istediğini anlattı.