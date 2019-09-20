HABER

İş adamı Ilıcan cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada, iş adamı Tarkan Kadooğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığın ise 15 yıldan 25 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılması talep edildi

Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetine ilişkin 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada, aralarında iş adamı Tarkan Kadooğlu'nun da bulunduğu 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığın ise 15 yıldan 25 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanının dosyaya giren belgeleri tutanağa yazdırmasının ardından söz alan duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanıklar Abdurrahman Doğala ve Şemsettin Özden'in "tasarlayarak kasten öldürme", sanık Tarkan Kadooğlu'nun da "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, Doğala ve Özden'e ayrıca "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanıklar Abdulbaki Kadooğlu, Burhan Alpaya, Mehmet Emin Bülbül, Şanser Kadooğlu, Lukman Menek ve Tarkan Boyraz'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talebinde bulunan savcı, Menek hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da ayrıca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanıklar Burhan Alpaya, Şanser Kadooğlu, Tarkan Boyraz ve Tarkan Kadooğlu'nun ise hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Mütalaaya karşı beyanları alınan sanıklardan Abdurrahman Doğala, olayın ani geliştiğini, eylemi tasarlamadığını ve kimseden talimat almadığını söyledi.

Şemsettin Özden de önceki ifadelerinin arkasında olduğunu beyan etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürüp beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına esasa ilişkin savunma için süre tanınmasına karar vererek, duruşmayı 25 Ekim'e bıraktı.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildiBakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi
'İllüzyonun eski cazibesi yok''İllüzyonun eski cazibesi yok'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Ömer Faruk Ilıcan

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı

Eski eşi yüzüne kezzap atmıştı... Acı haber geldi

Bakan Pakdemirli'den Pendik'teki orman yangınına ilişkin son dakika açıklaması

Pendik'teki orman yangına ilişkin flaş açıklama

Son dakika! MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Mehmet Bayden öldürüldü

Mehmet Bayden öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.