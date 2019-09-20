İş adamı Ilıcan cinayeti davası

Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetine ilişkin 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada, aralarında iş adamı Tarkan Kadooğlu'nun da bulunduğu 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığın ise 15 yıldan 25 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanının dosyaya giren belgeleri tutanağa yazdırmasının ardından söz alan duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanıklar Abdurrahman Doğala ve Şemsettin Özden'in "tasarlayarak kasten öldürme", sanık Tarkan Kadooğlu'nun da "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, Doğala ve Özden'e ayrıca "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanıklar Abdulbaki Kadooğlu, Burhan Alpaya, Mehmet Emin Bülbül, Şanser Kadooğlu, Lukman Menek ve Tarkan Boyraz'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talebinde bulunan savcı, Menek hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da ayrıca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.