İş adamı Ilıcan cinayetinde 1’i ağırlaştırılmış 5 müebbet hapis kararı

Ankara’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetine ilişkin davada 1’i ağırlaştırılmış olmak üzere 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Hakkında müebbet hapis cezası kararı verilen tutuksuz sanık Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

21 Mart 2018’de evinin önünde öldürülen Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun da arasında bulunduğu 9 kişi hakkında dava açılmıştı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 20 Eylül’deki duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Bugün görülen davada sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmaları alındı. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

1’i ağırlaştırılmış 5 müebbet hapis

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından kararını açıkladı. Buna göre, sanıklar Tarkan Kadooğlu, Abdurrahman Doğala, Şemsettin Özden, Abdulbaki Kadooğlu ve Mehmet Emin Bülbül’e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Daha önceden sabıkası bulunan sanık Özden’in cezasında indirime gitmeyen mahkeme, diğer 4 sanığın cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi. Sanık Doğala’ya "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay 50 gün, sanık Özden’e ise aynı suçtan 2 yıl hapis cezası ayrıca verildi.

Sanık Lukman Menek’e "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, sanıklar Burhan Alpaya, Şanser Kadooğlu ve Tarkan Boyraz’a beraat verildi.

İş adamı Kadooğlu hakkında yakalama kararı

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerine devam kararı verilirken, tutuksuz olarak yargılan Tarkan Kadooğlu’nun müebbet hapis cezası alması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

