İş adamı, 'iyilik koşusu'nda Kula'ya ulaştı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- İZMİRLİ iş adamı Rıza Martaş, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, iyillik köprüsü kurmak ve bu amaçla kurulan sivil toplum kuruluşları adına farkındalık yaratmak için Van'dan başladığı 1830 kilometrelik koşuda, Manisa'nın Kula ilçesine ulaştı.

Van'dan yola çıkarak, 16 il ve 56 beldeyi geçip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de koşusunu tamamlamayı hedefleyen iş adamı Rıza Martaş, Kula'da Sandal Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti. Martaş, Sandal Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde 'İyilik savaşçısı', 'İyi ki varsın Rıza abi', 'Rıza nerede?', 'Rıza Sandal'da', 'İnsanlığa umut oldun', 'Okulumuza hoşgeldin' ve 'Seni unutmayacağız' yazılı dövizler ve konfetilerle karşılandı. Yolculuğunda 1700 kilometreyi geride bırakarak hayalinin büyük bölümünü gerçekleştirdiğini belirten Martaş, geçtiği güzergahlardaki il, ilçe, belde ve köylerden birinde her gün, iyilik prolejelerini, yardım derneklerini anlattığını söyledi. Martaş, bu kapsamda Sandal Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yunus Açıkgöz'ün davetiyle bu seferki durağının mahalle olduğunu belirtti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Martaş, koşuya başlamasının hikayesini ve koşu süresi boyunca yaşadıklarını da anlattı, soruları yanıtladı.

KOŞUYU ATA'YA ARMAĞAN ETMİŞ

Yurt dışında 'charity run' olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu olan 'Adım Adım' bünyesindeki sivil toplum kuruluşları ile ilgili farkındalığı artırmak için koşuya başladığına dikkati çeken Rıza Martaş, şöyle devam etti:

"Tek hayalim Türkiye'yi doğudan batıya koşarak geçmekti. Araştırdığımda, şimdiye kadar Van'dan İzmir'e yürüyen bile olmamış. Şanslıyım ki ben koşarak geçiyorum. Bu Türkiye'de bir ilk oluyor. Bir şansım daha oldu. Bu ülkeye çok emeği geçen ve benim için çok önemli bir yeri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde 9 yaşındaki kızım ile beraber, huzuruna çıkarak bu koşuyu ona armağan ettim. Koşu benim için çok daha değerliydi ama böylece daha da paha biçilemez oldu. İyilik peşinde koşarak çok şeyin peşinde olmayı ve özellikle sporu sevdirmeye çalışıyorum. Elimizden geldiğince hayallerimizin peşinden koşmaya çalışıyorum. Bu koşu da benim için büyük bir hayaldi. Çünkü ulaşılması çok zor bir şeydi. Günde ortalama bir maraton mesafesi koşuyorum. O da 42 kilometre yapıyor. 29 Ekim'de İzmir'e ulaştığımda 1830 kilometre koşmuş olacağım. Amacım çok insana ulaşarak elimden geldiğince iyilik peşinde koşmayı, 'Adım Adım' gönüllüsü olmayı ve en çok istediğim şeylerden biri de sivil toplum kuruluşlarının hangileri olduğunu ve amaçlarını anlatmak."

Koşu boyunca 16 kent ve 56 yerleşim yeri gezdiğini, bunların içerisinde Kula'nın da tarihi ve turistlik yapısıyla ayrı bir yeri olduğunu belirten Martaş, "Koşumun 56'ncı gününde Kula'ya ulaştım. Kula inanılmaz derecede tarih kokan bir şehirmiş. O ara sokakları, eski Rum evleri, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi, eski camiler ve birçok tarihi yapısı ile Kula'ya hayran kaldım. Koşum bittikten sonra en yakın zamanda Kula'ya tekrar gelmeyi düşünüyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, İzmir Konak'ta Saat Kulesi önünde bu koşuyu bitiriyor olacağım. 'Adım Adım' koşularımı sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz" dedi.