 İş adamı Kerem Göğüş:  FETÖ, Wilma ve bana kumpas kurdu

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) - İŞ adamı Kerem Göğüş, oyuncu eşi Wilma Elles ile birlikte terör örgütü FETÖ'nün kumpasına maruz kaldıklarını söyledi.

Ünlü bir yazılım markasının avukatlığını yapan FETÖ'nün kozmik hukuk bürosunun, sahte yazılım programı kullandığı gerekçesiyle şirketine operasyon yaptırdığını ileri süren Kerem Göğüş, FETÖ'nün Göğüş Holding'e ait müşteri bilgilerine ele geçirdiğini belirtti.

Daha sonra müşterilerine baskı uygulanarak dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında şikayette bulunmalarını sağladığını öne süren Kerem Göğüş, Selam Tevhit soruşturmasından tutuklanan savcı Hakan Karaali'nin ise kendisi, eşi Wilma Elles, annesi Nurcan İlleez, yakın arkadaşları ve çalışanları hakkında dolandırıcılık suçundan yirminin üzerinde soruşturma dosyası açtığını söyledi.

Terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak meslekten ihraç edilen savcı Karaali'nin soruşturma dosyalarının hepsinden takipsizlik kararı alan Kerem Göğüş yaşadıklarını anlattı.

"MÜŞTERİ BİLGİLERİMİ ÇALDILAR"

Sürecin FETÖ yapılanmasındaki hukuk bürosunun 2012'de sahte program kullanıldığı bahanesi şirketini polislere bastırmasıyla başladığını belirten Kerem Göğüş, "Baskında şirket bilgisayarlarına gizli bir yazılım yüklenerek müşteri bilgilerim ele geçirildi. Lisanslı program kullanmama rağmen hukuk bürosunun sahibi Tolgahan Karkın, 'Hakkında terör savcılığı tarafından soruşturmalar var. 250 bin dolar ver. Eşinle birlikte sohbetlerimize katıl. Soruşturmaları kapatalım' dedi. Teklifi reddettim" dedi.