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  4. İş adamı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu! Sokak ortasında korkunç manzara

İş adamı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu! Sokak ortasında korkunç manzara

17.07.2024 07:10
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş adamı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Köse'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İş adamı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu! Sokak ortasında korkunç manzara

Malatya'daki korkunç olay, saat 05.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden şahsın iş adamı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya iş adamı
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