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İş adamı Mubariz Gurbanoğlu’nun FETÖ’den yargılanmasına devam edildi

13.01.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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İş adamı Mubariz Gurbanoğlu’nun ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İş adamı Mubariz Gurbanoğlu’nun ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık, “Burada olmam FETÖ’cülerin ekmeğine yağ sürüyor” dedi.
İş adamı Mubariz Gurbanoğlu’nun ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu ile çok sayıda avukatı hazır bulundu. Duruşmaya sanık Gurbanoğlu’nun ailesi izleyici olarak katıldı.

“Tanıyanlar bilir, FETÖ’den nefret ederim”
Duruşmada savunma yapan sanık Gurbanoğlu, “Beni tanıyanlar biliyorlar, FETÖ’den nefret ederim. Ne onunla ne köpekleriyle işim olmadı. Üstüme iftira atıyorlar. 2015 yılında işten ayrılan adam, Mubariz FETÖ’cü diyor. Neden o zaman değil de şimdi söylüyor. Türkiye’ye yararlı bir iş adamı olarak çalıştım. Siyaset ile işim olmadı. Ben FETÖ’cü isem Türkiye’deki tüm iş adamlarını gelin buraya yığın. Yıllar önce Azerbaycan’a İlham Aliyev’in yanına gittim ve FETÖ’nün orada 40 okul açtığını, ajan olduklarını söyledim. Amaçlarının eğitim olmadığını dile getirdim. Aliyev, o okulları alıp devlete teslim etti” ifadelerini kullandı.

“Gemiler batıyor”
Savunmasında sanık Gurbanoğlu, “Onların bir numaralı düşmanıyım. Şu an burada komik durumdayım. FETÖ’cü değilim. Türkiye ile Azerbaycan iki kardeş devlettir. Bakın bu gemiler batıyor. Aylardır tutuklular. Türkiye ve Azerbaycanlı çalışanlar 9 aydır maaşlarını alamıyorlar. Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz. Tahliyemi istiyorum. Kısıtlı da olsa işimin başında olayım. Cezaevinde kaldığım yerin karşısında FETÖ’cüler var. Sanık Ali Sami Yıldırım bana ‘Rusya imamıyım’ diyor. Ben de küfür ediyorum. Burada olmam FETÖ’cülerin ekmeğine yağ sürüyor” diye konuştu.

Sanık avukatları, tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Mubariz Gurbanoğlu’nun tutukluluk halinin devamına ve dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Öte yandan Sanatçı Mahsun Kırmızıgül de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mubariz Gurbanoğlu’nun, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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