 İş adamı Muhammed Fatih Erdem'e FETÖ üyeliğinden 5 yıl 10 ay hapis cezası

Özden ATİK / İstanbul, DHA - GEN-PA Telekomünikasyon ve İlet. Hiz. San. Tic. A.Ş'nin İcra Kurulu Başkanı Muhammed Fatih Erdem'in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Erdem'i "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Fatih Erdem getirildi. Duruşmada tanık Fatih Aktaş, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) dinlendi. Aktaş, Bank Asya'nın zorlandığı bir dönemde, Türkiye çapında örgütle bağlantılı işadamlarının çağrıldığı bir toplantıda sanığı gördüğünü, bu toplantıda Bank Asya'ya para yatırılmasının istendiğine dair konuşmalar yapıldığını, ancak sanığın herhangi bir konuşma yaptığını görmediğini, sanığın herhangi bir taahhütte bulunduğunu da duymadığını söyledi. Tanık ifadesine karşı sanık Muhammed Fatih Erdem ise birçok toplantıya çağrıldığını belirterek, "Hatırladığım kadarıyla gittiğimde arabamı park edecek yer bulamadım. Oturacak yer bulamadım. Ayakta kaldım veya arkada oturdum. Bank Asya'ya ilgili olduğunu gördüm ve ilgimi çekmedi, çıktım" dedi.

BERAATİMİ TALEP EDİYORUM

Sanık Erdem esas hakkındaki son savunmasında da "İyi okullardan mezun olmuş, vatanına, milletine iyi hizmetlerde bulunmaya çalışmış bir insanım. Birçok önemli projelere imza attım. Örgütle iltisaklı hiçbir yurtta kalmadım. Şahsi Bank Asya hesabım olmadı. Bank Asya'ya ilgili herhangi bir talimat gelmedi. 6 aydır tutukluyum. Herhangi bir delil karartma durumum yoktur. Asla vatanın bölünmezliğine karşı bir düşüncem olmadı. Böyle bir işin içine düşmüş olmaktan son derece üzgün ve mağdurum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Erdem, Bylock'u Google playden indirdiğini, örgütsel konuşma yapmadığını da belirtti.

"ÇOK ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

Tutuklu sanık Muhammet Fatih Erdem son sözünde, "Ben ve ailem asla bu menfur, pislik ve bölücü örgütün faaliyetleri içinde yer almadık. Bilerek ve isteyerek bu örgütün içinde yer almadık. Bu işin bu hale gelmesinden dolayı çok üzgün ve pişmanım. Karar ne olursa olsun bu pişmanlığımın bilinmesini istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Fatih Erdem'i, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

