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İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 14:52 | Son Güncelleme

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı.

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı. Dedeman’ın naaşı Ferahevler Dedeman Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman (68), son yolculuğuna uğurlandı. Sarıyer Ferahevler Mahallesinde bulunan Dedeman Camisinde kılınan cenaze namazına ailesinin yanı sıra, Dedeman Holding çalışanları ve çok sayıda seveni de katıldı.
Murat Dedeman’ın 2018 yılında dünya evine girdiği eşi Sevda Zengin, cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken, boynundaki Murat Dedeman’ın isminin baş harfi yazılı olan kolye dikkat çekti. Sevda Zengin, Murat Dedeman’ın cenazesi araca yüklendikten sonra bir süre daha aracın arkasından giderek tabuta dokunarak eşine son kez veda etti.
“Türk iş dünyası Murat Dedeman ve eserlerini uzun yıllar anacaktır”
Türk iş dünyasının büyük bir değeri kaybettiğini söyleyen Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Murat Dedeman ve Dedeman Ailesi, özellikle madencilikte ve turizmde yıllardır yatırımları olan, birçok insana iş imkanı sağlamış bir ailedir. Murat Dedeman da bu ailenin lideriydi. Mekanı cennet olsun. Eminim ki turizm dünyası, Türk madencilik dünyası ve Türk iş dünyası Murat Dedeman ve eserlerini uzun yıllar anacaktır” dedi.
Ailesi ve sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlanan Murat Dedeman’ın naaşı Yeniköy’de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

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