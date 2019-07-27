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İŞ ADAMI MURAT DEDEMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı.
Bir hafta önce rahatsızlanan Murat Dedeman dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dedeman için bugün Sarıyer'de bulunan Dedeman Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Dedeman ailesi, yakınları, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende taziyeleri Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman, oğlu Rıfat Dedeman ve kızı Banu Dedeman kabul etti. Dedeman için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Murat Dedeman, Yeniköy Mezarlığı aile kabristanına defnedildi.

"ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Tören aktılan Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, "Ülkemizin başı sağ olsun. Murat Dedeman ve Dedeman ailesi birçok insana iş imkanı sağlamış bir ailedir. Murat Bey'de bu ailenin lideriydi. Mekanı cennet olsun. Eminim ki Türk iş dünyası, Murat Dedeman'ı ve eserlerini uzun yıllar anacaktır."dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Taziye kabul eden Dedeman ailesinden detaylar
-Metin Feyzioğlu ve Abdullah Gül'ün taziye dileklerinde bulunması
-Cenaze töreninden detaylar
-Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya röportajı
-Cenaze namazı kılınışı
-Murat Dedeman'ın cenaze aracına yüklenmesi

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