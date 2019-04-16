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İŞ ADAMI MURAT SANCAK'A SİLAHLI SALDIRI DAVASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:00 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA Büyükçekmece'de 20 Ağustos 2015'te iş adamı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada 18.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA
Büyükçekmece'de 20 Ağustos 2015'te iş adamı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada 18. duruşma yapıldı. Murat Sancak'ın avukatı, olayı FETÖ'nün planladığını ve gerçekleştirdiğini düşündüklerini belirterek, "Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılarak, Samanyolu Holding Yayın A.Ş. idarecileri, Ekrem Yalvak ve FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin bir soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına, dava açılmış ise iddianamenin istenilmesi karar verdi.

18 .DURUŞMA YAPILDI
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 18. duruşmada tutuklu sanık Turgut Üney ile başka suçtan tutuklu sanık Okan Karakuş ve Hüseyin Çaydavul hazır bulundu. Şikayetçi Murat Sancak'ın avukatı, "Biz başından beri bu olayı FETÖ'nün planladığını ve gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bizim kanaatimiz bu yöndedir. Tetiği kimin çektiğini biz bilemeyiz. Müvekkilim sadece gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyor. Müvekkilim, olayda FETÖ'nün bulunup bulunmadığını yani bu eylemi gerçekleştirenlerin FETÖ'ye irtibatlarının bulunup bulunmadığını açıklığa kavuşturulmasını istiyor. Nitekim soruşturmayı yürüten polis memurlarından bazıları FETÖ'den ihraç edildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

"MAHKEMEDEN BİRLEŞTİRME HUSUSUNDA GÖRÜŞ SUNULMASINI TALEP ETTİ"
Taleplere ilişkin söz verilen Cumhuriyet Savcısı da görüşünü açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, FETÖ terör örgütünün medya yapılanmasıyla ilgili dosya ile hukuki ve fiili irtibat olabileceği göz önüne alınarak, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davaya bakan mahkemeden birleştirme hususunda görüş sunulmasını talep etti.

SANIĞIN KOLLARI İNCELENDİ
Söz alan tutuklu sanık Turgut Üney "Ben bu suçu işlemedim. Suçsuz yere yatıyorum. Sanık Hüseyin Çaydavul'un kolunun incelenmesini talep ederim. Çünkü Hüseyin'in kolunda dövme olup olmadığına bakılmadı. Masumum beraatimi talep ediyorum" dedi. Saldırıyı yapan aracı kullanan şoförün sol kolunda dövme olduğu iddialarına ilişkin duruşmada Hüseyin Çaydavul'un kollarına bakıldı. Mahkeme heyeti, Sanık Hüseyin Çaydavul'un kollarına baktıktan sonra, sanığın sol kolunun gözlemlenmesinde neredeyse silinmiş vaziyette eski bi dövmenin bulunduğu ve 'Afilli yalnızlık' yazdığının gözlemlendiğini tutanaklara geçirdi.

DÖVMENİN NE ZAMAN YAPILDIĞI SORULDU
Mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na yazı yazılarak, Samanyolu Holding Yayın A.Ş. idarecileri ya da Ekrem Yalvak ile FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin bir soruşturma bulunup bulunmadığı hususunun sorulmasına, soruşturma dosya numarasının, dava açılmış ise hangi mahkemeye açıldığını sorulmasına ve iddianameden istenilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Sanık Hüseyin Çaydavul'un Adli Tıp Kurumu'na sevkinin sağlanarak sanığın sol kolundaki dövmenin ne zaman yapıldığının, kalıcı dövme olup olmadığı konusunda rapor tanzim edilmesine hükmetti. Sanık Turgut Üney'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

İDDİANAMEDEN
Cumhuriyet savcısı 19 Şubatta esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, tutuklu sanık Turgun Üney'in "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" ve "Suçu üstlenmeye azmettirme" suçlarından toplam 40 yıldan 65 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanıklar Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş'un "Suçu üstlenme" suçundan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının istendiği mütalaada diğer sanıklar Fatih Sekman, Serdar Bekir Orhan ve Zeki Yılmaz'ın suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatleri talep edilmişti. Savcı, ayrıca olayın tespit edilemeyen diğer fail ve faillerinin tespiti ve gereğinin ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasını istemişti.

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