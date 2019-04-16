İş adamı Murat Sancak'a silahlı saldırı davası

Serpil KIRKESER/İSTANBUL(DHA)-BÜYÜKÇEKMECE'de 20 Ağustos 2015'te iş adamı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada 18. duruşma yapıldı. Murat Sancak'ın avukatı, olayı FETÖ'nün planladığını ve gerçekleştirdiğini düşündüklerini belirterek, "Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılarak, Samanyolu Holding Yayın A.Ş. idarecileri, Ekrem Yalvak ve FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin bir soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına, dava açılmış ise iddianamenin istenilmesi karar verdi.

18 .DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 18. duruşmada tutuklu sanık Turgut Üney ile başka suçtan tutuklu sanık Okan Karakuş ve Hüseyin Çaydavul hazır bulundu. Şikayetçi Murat Sancak'ın avukatı, "Biz başından beri bu olayı FETÖ'nün planladığını ve gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bizim kanaatimiz bu yöndedir. Tetiği kimin çektiğini biz bilemeyiz. Müvekkilim sadece gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyor. Müvekkilim, olayda FETÖ'nün bulunup bulunmadığını yani bu eylemi gerçekleştirenlerin FETÖ'ye irtibatlarının bulunup bulunmadığını açıklığa kavuşturulmasını istiyor. Nitekim soruşturmayı yürüten polis memurlarından bazıları FETÖ'den ihraç edildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.