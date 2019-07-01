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İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

İş adamı T.C Başakşehir’de yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti.Olay, Başakşehir 1.

İş adamı T.C Başakşehir’de yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti.
Olay, Başakşehir 1. Kısım Mahallesinde bulunan lüks bir villada sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı T.C ve eşi Ş.C bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş adamı T.C önce silahla eşini vurdu sonra intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk yaptıkları incelemelerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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