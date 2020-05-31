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İş adamı ormanlık alanda kanlar içinde bulunmuştu! Acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 22:06 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Geyve ilçesinde ormanlık alana ava giden ve arkadaşları tarafından yaralı bir halde bulunan iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İş adamı ormanlık alanda kanlar içinde bulunmuştu! Acı haber

Olay, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkii ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki iş adamı Nail Ö. ve iki arkadaşı ormanlık alana ava gitti. İki arkadaş bir süre Nail Ö.’den haber alamayınca ormanlık alanda arkadaşlarını aramaya başladı. Aramalar sonucunda arkadaşları tarafından Nail Ö. kanlar içinde yaralı olarak bulundu.

isadami

KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karnından vurulmuş şekilde yaralı olarak arkadaşları tarafından bulunan ve hastaneye kaldırılan Nail Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Nail Ö.’nün yakınları ise hastanede büyük üzüntü yaşarken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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