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İş adamı villasında kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

Silivri’de villada yaşayan iş adamı kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İş adamı villasında kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

Olay, Silivri’nin Çeltik Mahallesi Katar Sokak'ta bulunan villada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, villada görevli personel tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Ekiplerin villada yaptığı incelemede 60 yaşındaki iş adamı Ömer D. kafasına poşet geçirilmiş ve bantlanmış şekilde ölü bulundu.

Jandarma ekipleri villa çevresinde geniş çaplı araştırma başlattı. Olay üzerine bölgeye Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan ve İstanbul Avrupa Yaka Komutanı Albay Hasan Hüseyin Güzeldal da geldi.

İş adamının cenazesi nöbetçi savcının incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

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Silivri iş adamı

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