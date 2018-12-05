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İş adamına cinayeti azmettirmekten 24 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de iş adamı Ahmet Hassu'yu (31), bir marketin otoparkında otomobilinde beklerken, tabancayla ateş ederek öldüren Hacı Eren'i cinayete azmettirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan iş adamı Ahmet B.

İş adamına cinayeti azmettirmekten 24 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de iş adamı Ahmet Hassu'yu (31), bir marketin otoparkında otomobilinde beklerken, tabancayla ateş ederek öldüren Hacı Eren'i cinayete azmettirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan iş adamı Ahmet B. (59), 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 22 Nisan'da merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki marketin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta iş adamı Ahmet Hassu'nun bulunduğu park halindeki otomobilin yanına yaklaşan Hacı Eren, tabancayla ateş etti. Saldırıda Hassu yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili şüpheli Hacı Eren tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçen 28 Haziran'da Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Hacı Eren 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Hacı Eren'i cinayete azmettirdiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı Ahmet B. ise geçen Ağustos ayında Artvin'in Hopa ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak Kayseri'ye getirildi. Ahmet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Ahmet B. ve tutuksuz sanık Halit Ç. (58) ile olayda hayatını kaybeden iş adamı Ahmet Hassu'nun babası S.H., annesi N.H. ve avukatları hazır bulundu. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen Ahmet B., suçlamaları reddederek, beraatini istedi. Duruşma savcısı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek Ahmet B.'nin 'cinayeti azmettirme' suçundan cezalandırılmasını istedi.
'CİNAYETLE HİÇBİR İLGİM YOK'
Karar öncesi son sözü sorulan Ahmet B. "Söyleyeceğim bir şey yok. Ben bu eylemi yapmadım, yaptırmadım. Cinayetle hiçbir ilgim yok, kimseyi azmettirmedim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ahmet B.'yi 'tahrik altında cinayeti azmettirme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Halit Ç.'yi de 'suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı ve istinaf ile Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak, tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

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İş adamına cinayeti azmettirmekten 24 yıl hapisİş adamına cinayeti azmettirmekten 24 yıl hapisİş adamına cinayeti azmettirmekten 24 yıl hapisİş adamına cinayeti azmettirmekten 24 yıl hapis

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