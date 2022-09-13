HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş adamına çıplak fotoğraflarla şantaj ve gasp! Film gibi operasyon kamerada: Özel harekat böyle yakaladı

İş adamına çıplak fotoğraflarla şantaj ve gasp! Film gibi operasyon kamerada: Özel harekat böyle yakaladı

13.09.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde silahlı kişiler, bir eğlence mekanının sahibi M.A.'yı (35) işyerinden kaçırılarak çıplak fotoğraflarını ve videosunu çekip şantaj yaptı. M.A.'nın ağabeyinin de 9 bin lirasını ve cep telefonunu gasbeden 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatıdan kaçarken yakalandıkları anlar, polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin evinde yapıla aramada bir adet tabanca ile 174 adet mermi ile 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İş adamına çıplak fotoğraflarla şantaj ve gasp! Film gibi operasyon kamerada: Özel harekat böyle yakaladı

Beylikdüzü'nde 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda bir gece kulübü işlettiği öğrenilen M.A., işyerine gelen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Şüpheliler kaçırdıkları M.A.'nın çıplak fotoğraflarını ve videosunu çekip, mekanına el koymakla tehdit etti. Aynı şüpheliler M.A.'nın ağabeyi Y.A.'dan 100 bin lira para istedikleri, yanında bulunan 9 bin lira para alyans ,altın kolye ve saatini gasbetti.

0ef90b2999c9b62971013e4b16279f6e

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ KALAŞKİKOFLA SİLAHLA YAKALAMIŞTI

Serbest bırakılan M.A.'nın şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis olaya karıştığı belirlenen Fesih E.(33)'yi olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. Bu kişi tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan operasyonda olayın faillerinden , Yakup E.(29) ve Fırat Ü.(20) de yakalandı. Fırat Ü.'nün evinde yapılan aramada kaleşkinof otomatik tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

eaa69018be47879182a36c5f3eca5fe0

İKİNCİ DALGA OPERASYON YAPILDI

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler Rıdvan E.(32) , Kenan T.(25) Murat A.(24), Bünyamin E.(22), Salahaddin K.(24) Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenilirken, o anları da polis kamerası kaydetti.

71bb0cfb7f190b126a8ea6d0bdc132a6

EVLERİNDEN SİLAH MERMİ VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Daha önceden polise çok sayıda geliş kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet tabanca, çeşitli çap ve markada 174 mermi, iki adet hassas terazi ile 9 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

e29047da6bccbc9d2ee56b274b155f62

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar kamerada! Arkasına bile bakmadan kaçtıKorku dolu anlar kamerada! Arkasına bile bakmadan kaçtı
Balkondan iç çamaşırı düştü, pompalı tüfekle vuruldular!Balkondan iç çamaşırı düştü, pompalı tüfekle vuruldular!
Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldiSosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi
Anahtar Kelimeler:
Şantaj Beylikdüzü gasp iş adamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Otomobilde son günler paniği!

Otomobilde son günler paniği!

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

'Duyumum var' diyerek açıkladı: Görüşüyorlar

'Duyumum var' diyerek açıkladı: Görüşüyorlar

Adnan Oktar'ın avukatı ile mahkeme başkanı arasında ilginç diyalog

Adnan Oktar'ın avukatı ile mahkeme başkanı arasında ilginç diyalog

Astığı pankart şaşkına çevirdi! 'Kızara kızara yazdım ama...'

Astığı pankart şaşkına çevirdi! 'Kızara kızara yazdım ama...'

İlginizi Çekebilir

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Hırsızlara tuzak: Telefonunuzu kapalıyken bile bulmak mümkün!

Hırsızlara tuzak: Telefonunuzu kapalıyken bile bulmak mümkün!

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.