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İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

Antalya'da iddiaya göre Ş.H. ile günübirllik ev kiralayıp ilişkiye giren iş adamı Y.Ç.'nin uygunsuz görüntüleri çekildi. Üstelik bunu yapan Y.Ç.'nin işten çıkardığı eski elemanıydı. İş adamına "Görüntüleri eşine göndeririz" diye şantaj yapan şahıslar yakalandı

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

Antalya'da iş insanına uygunsuz görüntülerle şantaj yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, iş insanı Y.Ç, işten çıkardığı B.A. aracılığıyla tanıştığı Ş.H. ve iki arkadaşıyla günübirlik kiralanan bir evde eğlendi.

ŞANTAJ YAPTILAR

Bir süre sonra yanına gelen Ş.H'nin evdeki görüntüleri 750 bin lira karşılığında sileceğini, parayı alamazsa görüntüleri eşine göndereceğini belirterek kendisine şantajda bulunulduğunu öne süren Y.C, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Ş.H, B.A. ile başpehlivan H.C'yi gözaltına aldı.

Yaşının küçük olduğu tespit edilen Ş.H, Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
şantaj Antalya dolandırıcılık

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