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İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:35 | Son Güncelleme

Mersin’de Iraklı bir iş adamına kadın ayarlayan, ardından kocası varmış gibi kadın ile iş adamını evde basarak silah zoruyla şantaj yapıp, 40 bin dolarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin’de Iraklı bir iş adamına kadın ayarlayan, ardından kocası varmış gibi kadın ile iş adamını evde basarak silah zoruyla şantaj yapıp, 40 bin dolarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İş adamı polisin yaptığı operasyon ile bulunduğu adresten kurtarılırken, ele geçirilen para da geri verildi.
Edinilen bilgiye göre, Iraklı iş adamı M.J.O. isimli şahıs, Iraklı bir arkadaşının tuzağına düşürüldü. Iraklı şahıs 1’i kız 3 kişi ayarlayarak, iş adamının döviz bürosuna 40 bin dolar yatırdığını, yapacakları bir planla bu parayı alabileceklerini organize etti. Önce üniversite caddesi üzerinde bir ev kiralayan şahıslar, ardından iş adamıyla bir buluşma ayarladı. Bu görüşmede kadın ile iş adamını tanıştıran şahıslar, bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldılar. Görüşmenin üzerinden 2 gün sonra iş adamını arayan kadın, ’görüşebileceklerini’ söyleyerek, müştekiyi daha önce tuttukları eve davet etti. İş adamının eve gelmesinin üzerinden bir süre geçtikten sonra eve gelen biri kocası olduğunu söyleyen 2 kişi, müştekiyi önce dövüp, ardından başına bombalı tüfek dayayarak para istedi.

Dövizci durumdan şüphelendi
Bunun üzerine parayı vermeyi kabul eden iş adamı, dövizcisini telefonla ayarak, oğlunun yanına geleceğini, 40 bin doları ona vermesini istedi. Adamın konuşmasından şüphelenen dövizci, durumu polise bildirerek, "iş adamının kaçırılmış olabileceğini" ifade etti. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ile bölgedeki ekipler, dövizciye gelen arabayı tespit etti. Parayı alarak seyir halinde bulunan şüpheliler M.N.T. ve Irak uyruklu G.R.A, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerinde yapılan aramada 25 bin dolar ile 80 bin lira para ele geçirildi.

Rehin tutulan iş adamı operasyonla kurtarıldı
İş adamını kurtarmaya ve diğer şüphelileri de yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, belirlenen 15 eve eş zamanlı operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda iş adamı M.J.O. sağlıklı bir şekilde geri kurtarılırken, H.S. isimli kadın ile M.Ş.K, N.Ö., M.E., H.S. ve H.Ö. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ile 7 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen 1’i kadın 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen paralarda müştekiye geri verildi.

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar

İş adamına kadın ayarlayıp, şantajla 40 bin dolar almaya çalıştılar
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