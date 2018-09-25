İş adamına korkunç tuzak! Polise attığı konum sayesinde kurtuldu

İstanbul’da 24 Eylül 2018’de polise başvuran İran uyruklu Mehradat Badbare (36), birlikte dolaştığı arkadaşının satın alacağı eve bakmak için ayrıldığını bir daha da geri dönmediğini söyledi. Badbare, "Birlikte Taksim’e dolaşmak için geldik. Bir kafede otururken ona bir telefon geldi. Daha sonra yanımıza gelen biriyle birlikte ev bakmaya gittiğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. Bir saat sonra beni telefonla arayıp 'Çabuk 100 bin Euro bul hayatım tehlikede' dedikten sonra telefonu kapattı" dedi.

İŞADAMI POLİSE KONUM ATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fidyeciler, İranlı işadamının telefonundan Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri ile görüştü. Görüşme öncesinde işadamı konum bilgisi attı.

OPERASYON SIRASINDA İKİNCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Beyoğlu, Cihangir Pürtelaş Sokak üzerinde bir evi gösteren konum bilgisinin izini süren ekipler olay yerine geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu 2.kattaki daireyi tespit etti. Operasyon sırasında kaçırılan işadamı şüphelilerin elinden kurtularak kendisini pencereden aşağı attı. Bir alt kattaki klimaya takılarak yavaşlayan İranlı işadamı yere düştü. İki ayağı kırılan işadamı sokaktaki polisler tarafından koruma altına alındı.