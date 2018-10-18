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 İş adamına lüks aracında silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da lüks cipiyle seyir halindeyken iş adamı Mustafa Erkin Karaman uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

 İş adamına lüks aracında silahlı saldırı

Ramazan EĞRİ - Hüseyin COŞKUN - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da lüks cipiyle seyir halindeyken iş adamı Mustafa Erkin Karaman uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay saat 20.00 sıralarında Beykoz Soğuksu'da meydana geldi. İş adamı Mustafa Erkin Karaman, lüks aracıyla sokak üzerinde ilerlerken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar iş adamının bulunduğu araca 5 el ateş etti. Saldırıda Karaman, vücuduna isabet eden iki kurşunla yaralandı. Karaman, yaralı halde olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar saldırının ardından kayıplara karışırken iş adamı daha sonra ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaman burada yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye nakledildi. Saldırı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
İş adamı Mustafa Erkin Karaman, 2012 yılında Eski Azerbaycan Başbakan Müsteşarı Musa Memmedov'un kızı Günel Memmedov ile Çırağan Sarayı'nda dünya evine girmişti.

(FOTOĞRAF)

İş adamına lüks aracında silahlı saldırı İş adamına lüks aracında silahlı saldırı İş adamına lüks aracında silahlı saldırı İş adamına lüks aracında silahlı saldırı

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