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İş adamına lüks aracında silahlı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:17 | Son Güncelleme

Beykoz'da lüks cipiyle seyir halindeyken iş adamı Mustafa Erkin Karaman silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Ramazan EĞRİ - Hüseyin COŞKUN - Gamze ŞİMŞEK -Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) Beykoz'da lüks cipiyle seyir halindeyken iş adamı Mustafa Erkin Karaman silahlı saldırı sonucu yaralandı. Silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis 2 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyon anı da polis kamerası tarafından görüntülendi. Olay saat 20.00 sıralarında Beykoz Soğuksu'da meydana geldi. İş adamı Mustafa Erkin Karaman, lüks aracıyla sokak üzerinde ilerlerken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar iş adamının bulunduğu araca 5 el ateş etti. Saldırıda Karaman vücuduna isabet eden iki kurşunla yaralandı. Karaman, yaralı halde olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar saldırının ardından kayıplara karışırken iş adamı daha sonra ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaman burada yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye nakledildi. SALDIRI ANI KAMERADA Silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde iş adamının aracına binmesi ve saldırganın olay yerine gelmesi yer alıyor. Saldırgan aracın kapısını açmaya çalışıyor. Ancak başarısız olunca camdan ateş açıyor. Saldırgan kaçarken sürücü de aracını çalıştırarak ilerliyor. Saldırı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayı gerçekleştiren A.Ç ve gözcülük yapan M.A.M , 1 tabanca ve 2 av tüfeği ile saat 04.00 sıralarında yakalandı. Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Evde yapılan arama polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin evde arama yapması, silah ve tüfekleri bulması yer alıyor. İş adamı Mustafa Erkin Karaman, 2012 yılında Eski Azerbaycan Başbakan Müsteşarı Musa Memmedov'un kızı Günel Memmedov ile Çırağan Sarayı'nda dünya evine girmişti.

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