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İş adamına silahlı saldırı! Eşiyle telefonda konuşurken öldürüldü

20.02.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan 39 yaşındaki iş adamı Serdar Karakoç, hayatını kaybetti. İş adamının saldırıya uğradığı sırada telefonda eşiyle konuştuğu ortaya çıkarken, cinayetle ilgili 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İş adamına silahlı saldırı! Eşiyle telefonda konuşurken öldürüldü

Olay, İstanbul Eyüpsultan'da meydana geldi. İnşaat-emlak bürosu işleten Serdar Karakoç, eşiyle telefonda konuştuğu sırada silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis cinayetle başlattığı soruşturma kapsamında 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eyüpsultan, Çırçır mahallesinde 6 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayda inşaat-emlak bürosu işleten Serdar Karakoç, işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından polis soruşturmaya başlarken, cinayeti işleyen şüphelinin bir güvenlik kamerası tarafından içeri girerken ve daha sonra hızla kaçarken görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerdeki şüphelinin siyah kapüşonlu mont giydiği, yüzünde cerrahi maske bulunduğu tespit edildi.

EŞİYLE TELEFONLA KONUŞURKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada Serdar Karakoç'un eşiyle telefonla konuşurken öldürüldüğünü tespit etti. Serdar Karakoç'un eşi G.K.(37) poliste verdiği ifadesinde "Saat 22.22'de eşiyle telefonla konuşurken, birden eşinin yüksek sesle birine bağırdığını duyduğunu, ardından kavga sesleri duymaya başladığını bu sırada telefonunun kapandığını söyledi.

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SUÇ DOSYASI KABARIK

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek cinayeti işlediği tespit edilen Batuhan D.(24) adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 24 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Sürdürülen operasyonda azmettirici olabileceği değerlendirilen M.T.D. ile Ş.D. adlı kadınlar da yakalandı.

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BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheli Batuhan D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T.D. ve Ş.D. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
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