HABER

İş adamından Araplara veto

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yatırımlarını sürdüren Geredeli İnşaat’ın sahibi Şahin Yalçın, son yaşanan olaylara rağmen inadına yatırıma devam ettiklerini ifade etti.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yatırımlarını sürdüren Geredeli İnşaat’ın sahibi Şahin Yalçın, son yaşanan olaylara rağmen inadına yatırıma devam ettiklerini ifade etti. Araplara önceden yatırım gözüyle baktıklarını fakat Barış Pınarı Harekatında Türkiye’ye destek vermedikleri için artık Araplara bir şey satmak istemiyorum” dedi.
Zonguldak’ta 30 yıldır hizmet veren iş adamı Şahin Yalçın, yapımı devam eden Trio Towers ve yapımına yeni başlanan Geredeli Kampüs projeleri hakkında bilgiler verdi. Ülkede ekonomik sıkıntıya rağmen ülke ekonomisine katkı sağlamak ve iş istihdamı sağlamak için toplam maliyeti 215 milyon maliyeti bulan projelerle çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Trio Towers projesinde anahtar teslim noktasına geldiklerini belirten Yalçın, “Trio’yu yüzde 95 seviyelerine getirdik. Hatta anahtar teslim noktasına getrdik. Arsa sahiplerine, daire sattığımız arkadaşlara kullanıma açtık şu an oturanlar var. Bu ekonomik sıkıntıda Allah’a şükür bu projeyi bitirdik. Yıl sonuna doğru ikinci bloğumuz olan 18 katlı bloğumuza başlayacağız. Bu ekonomide ne kadar devletimize ne kadar katkı yapabiliyorsak KDV ve SSK’sından sigortasında gurur duyuyoruz. İnsanlarında dönüp bir bakmalarını istiyoruz. 30 yıldan bu yana bu piyasadayız. 2001 yılından bu yana yap sat yapıyoruz. Bugüne kadar binlerce daire teslim ettik. Triomuzda İş Bankası ile 0, 78 anlaşmamız var. Bu oranlarda müşterilerimize kredi kullandırabiliyoruz” şeklinde konuştu.
“Bizden Araplara satış yok nerede yaşamak istiyorlarsa orada yaşasınlar”
Barış Pınarı Harekatında Türkiye’ye destek vermeyen Araplar için açıklamalarda bulunan Geredeli İnşaat’ın sahibi Şahin Yalçın, “Önceden Araplara yatırım gözüyle bakıyorduk artık bir haftadır devam eden Barış Pınarı Harekatındaki davranışları tavırları ile bizim ülkemize destek vermediler. Bizim ülkemize karşı kin ve nefretle bakıyorlar bizde bu yüzden Araplara satmayı düşünmüyoruz. Artık Araplara bu memleketten bir şey satmak istemiyorum. Nerede yaşamak istiyorlarsa gitsinler orada yaşasınlar” dedi.
“Zonguldak’a toplamda 215 Milyon TL yatırımımız var”
Zonguldak’ta ruhsatları ile beraber şu anda 90 bin metre kare inşaat ruhsatı almış tek firma olduklarını ifade eden Yalçın, “Burasıda yeni Projemiz Geredeli Kampüs Zonguldak’ımıza hayırlı olsun 300 konutluk yatırım maliyeti 60 Milyon ve üzeri olan bir projemiz. 200 adet 1+1 80 adet 2+1, 20 tane 3+1 gördüğünüz gibi 1 kat ve altı tümüyle altı 2 kat işyeri ve 700 bin metre kare otopark. Tam Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezinin tam yanında Zonguldak’ımızda ruhsatları ile beraber şu anda 90 bin metre kare inşaat ruhsatı almış tek firmayız. 90 bin metre kare çok büyük bir yatırım maliyeti olan bir metrekaredir. Toplamda 215 milyon TL’ye tekabül ediyor. Zonguldak bu konuda tek firmayız. Hedefimiz bir kısmı 36 ayda diğer bloğumuzla beraber toplamda 48 ayda hizmete açacağız” şeklinde konuştu.

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
Mardin'de turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürüyorMardin'de turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürüyor
Avcılar'daki kadın cinayeti davasında sanık koca hakim karşısındaAvcılar'daki kadın cinayeti davasında sanık koca hakim karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

Antalya'da tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası!

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Van'da dağa götürülmek istenen 2 çocuk polisin operasyonuyla kurtarıldı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Terör örgütüne darbe

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.