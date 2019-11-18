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İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:53 | Son Güncelleme

İŞ adamı Atalay Demirbaş, bir restoranda Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Halil YILMAZ/İSTANBUL, (DHA) İŞ adamı Atalay Demirbaş, bir restoranda Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Vodafone Park'ta locası bulunan Atalay Demirbaş, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Avukatıyla birlikte savcılığa dilekçe yazan Atalay Demirbaş, Mahmutyazıcıoğlu'nun “Tehdit", “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve “Hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"BİLGİM DIŞINDA İMAMOĞLU'NUN KULLANIMINA SUNULMUŞ"
Atalay Demirbaş savcıya verdiği ifadede, “Beşiktaş taraftarı olmam sebebiyle üç yıllığına loca kiraladım. Fakat bu loca benim bilgim dışında Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullanımına sunulmuş, ben de bunu maç saatinde öğrendim. Bu olay sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aramızda gerginlik oluştu. Bu kişi locanın benim tarafımdan sunulduğunu söylememi istedi ama ben kabul etmedim" dediği öğrenildi.

"BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"
Atalay Demirbaş'ın ifadesinde, "Yine o tarihlerde kulübe 3 milyon 200 bin dolar menfaat sağlayabilmek için 'Yazıcıoğlu kulübe ait 10 milyon dolarlık çeki Özen Kuzu adlı iş insanına verdi' beyanında bulunmuştum. Kendisi o zaman bunu yalanlamıştı ama yönetim değişince bu durumun ortaya çıkacağından endişe etmiş olacak ki beni aradı. Benimle görüşmek istedi, görüşmeyi kabul etmediğim takdirde benim ve ailem için iyi olmayacağını söyledi" dediği belirtildi.

"SİLAHINI GÖSTERDİ, BANA KAFA ATTI"
Ailesinin tehdit altında olduğunu duyunca dışarıda buluştuklarını ifade eden Demirbaş, “Yanıma tek başına geldi. Gelir gelmez cep telefonu kamerasını çıkararak 'Ben şerefsizim, ben haysiyetsizim diyeceksin' dedi. Ben de bunun üzerine 'Ben şerefliyim, haysiyetliyim' dedim. Bunun üzerine kolumdan tutarak beni dışarı çıkarmaya çalıştı, çıkmayınca da bana kafa attı. Sonra silahını göstererek 'otur' dedi, beni koltuğa oturttu. 'Bunları söyleyeceksin 24 saat süren var yoksa seni öldüreceğim' dedi. Benden Kuzu İnşaat'la işlem yapmamamı, bundan feragat etmemi istedi. Daha sonra ortak tanıdığımız olan Murat Çalık yanımıza geldi. Bu olayları onunla da konuştuk. Ben bu durumdan kurtulmak için yapacaklarımı söyleyerek yanlarından ayrıldım. Sonrasında da gelip şikayette bulundum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

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