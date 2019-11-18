İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine suç duyurusu

Halil YILMAZ/İSTANBUL, (DHA) İŞ adamı Atalay Demirbaş, bir restoranda Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Vodafone Park'ta locası bulunan Atalay Demirbaş, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Avukatıyla birlikte savcılığa dilekçe yazan Atalay Demirbaş, Mahmutyazıcıoğlu'nun “Tehdit", “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve “Hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"BİLGİM DIŞINDA İMAMOĞLU'NUN KULLANIMINA SUNULMUŞ"

Atalay Demirbaş savcıya verdiği ifadede, “Beşiktaş taraftarı olmam sebebiyle üç yıllığına loca kiraladım. Fakat bu loca benim bilgim dışında Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullanımına sunulmuş, ben de bunu maç saatinde öğrendim. Bu olay sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aramızda gerginlik oluştu. Bu kişi locanın benim tarafımdan sunulduğunu söylememi istedi ama ben kabul etmedim" dediği öğrenildi.