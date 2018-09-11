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İş adamından çevre dostu öğrenciye ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:57 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş adamı, 1. Üzüm Festivali sırasında yerlere atılan çöpleri toplayıp çöp tenekesine dolduran ilkokul öğrencisi Kübra Çoban'ı bilgisayarla ödüllendirdi - "Alana geldiğimde bazı arkadaşların yerlere çöp attığını gördüm. Küçük bir kızın, o çöpleri toplayıp, hiç üşenmeden tekrar tekrar çöp kutusuna götürdüğünü gördüm. O küçük kızın adının Kübra Çoban olduğunu öğrendim. Okuduğu okula Kübra’nın adına bilgi işlem, teknoloji sınıfı yaptırmak istiyorum. Bir de Kübra’ya bilgisayar alması ve bir yıllık okul harçlığını karşılaması için bir miktar parayı zarfın içine koydum. Bunu da Kübra’ya vermek istiyorum" - Kübra Çoban: - "Ben ödül almak için çöpleri toplamadım, yine olsa, yine toplarım. Ayrıca adımı taşıyacak bir bilgisayar ve teknoloji sınıfı yapılacağı için de çok mutluyum"

MANİSA (AA) - Alaşehir 1. Üzüm Festivali'nde yerlere atılan çöpleri toplayarak çöp kutusuna bırakan Alaşehir Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kübra Çoban, bir iş adamı tarafından bilgisayarla ödüllendirildi.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen festivalde yerlere atılan çöpleri toplayarak çöp kutusuna atan 10 yaşındaki Kübra Çoban’ın örnek davranışı, programa misafir olarak katılan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın dikkatini çekti.

Programın sonunda sahneye çıkan Korkmaz, bu davranışından çok etkilendiği Kübra Çoban'ı ödüllendirmeye karar verdiğini söyledi.

Kübrayı sahneye davet eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Alana geldiğimde bazı arkadaşların yerlere çöp attığını gördüm. Küçük bir kızın, o çöpleri toplayıp, hiç üşenmeden tekrar tekrar çöp kutusuna götürdüğünü gördüm. O küçük kızın adını yanındaki ablasına sorduğumda, adının Kübra Çoban olduğunu öğrendim. Kübra’nın okuduğu okula Kübra’nın adına bilgi, işlem, bilgisayar, teknoloji sınıfı yaptırmak istiyorum. Bir de Kübra’ya bir yıl boyunca bilgisayar alacağı ve okul harçlığını zarfın içine koydum. Bunu da Kübra’ya vermek istiyorum. Ali başkanıma da rica ettim, okulunu öğrensin, Kübra’nın öğretmenlerinin kendi dinlenme alanları öğretmen odasını yaptıracağım. Böyle bir öğrenci yetiştirdikleri için ve ayrıca Kübra’nın adına Kübra’nın okulunda bir bilgisayar teknoloji sistemi sınıfı kuracağım. Çok teşekkür ediyorum."

İş adamının sözleri festivale katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

- "Ödül almak için toplamadım"

Öte yandan asgari ücretle geçimini sağlayan bir ailenin iki çocuğundan biri olan Kübra Çoban'ı Alaşehir Belediyesinden görevli bir ekip de evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, festivale ailesiyle gittiğini anlatan Çoban, "Sezgin Baran Korkmaz amca, beni görmüş ve sahneye çağırdı. Bana bir zarf verdi, zarfın içindekilerle bilgisayar almamı ve bir yıl boyunca okul ihtiyaçlarımı karşılamamı söyledi. Çok mutluyum. Ben ödül almak için çöpleri toplamadım, yine olsa yine toplarım. Ayrıca adımı taşıyacak bir bilgisayar ve teknoloji sınıfı yapılacağı için de çok mutluyum." dedi.

Baba Hasan ve anne Halime Çoban Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve hayırsever iş adamı Korkmaz'a teşekkür etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da iş adamı dostunun Kübra Çoban'ın örnek davranışını ödüllendirmesinden mutlu olduğunu ifade ederek, "Cenab-ı Allah’ım böyle iş adamlarımızın Türkiye’de daha çok olmasını nasip etsin ve Kübra kızımızın yapmış olduğu bu davranış herkese örnek olsun. Sevgili dostum Sezgin Baran Korkmaz’a eğitime verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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