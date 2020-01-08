HABER
  4. İş adamını 780 bin lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı

İş adamını 780 bin lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

AKSARAY'da geri dönüşüm şirket olan Ş.A.'yı (40), ellerinde hurda kurşun olduğunu söyleyip 780 bin lira dolandırdığı öne sürülen 4 kişi, paralarla birlikte İzmir'e kaçarken yakalandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da geri dönüşüm şirket olan Ş.A.'yı (40), ellerinde hurda kurşun olduğunu söyleyip 780 bin lira dolandırdığı öne sürülen 4 kişi, paralarla birlikte İzmir'e kaçarken yakalandı.
Kentte geri dönüşüm şirketi bulunan Ş.O., sürekli hurda kurşun aldığı İzmir'deki firmayı arayıp, hurda kurşun siparişi vermek istedi. Firma yetkilileri de şu an için ellerinde hurda kurşun olmadığını söyleyip, yardımcı olabilmesi için başka bir firmaya yönlendirdi. Ş.O. da dün yönlendirildiği firmayı arayıp, sipariş vermek istediğini ifade etti. Ş.O.’nun konuştuğu kişi, yetkili 4 kişinin Aksaray'da olduğunu ve yüz yüze görüşebileceklerini belirtti.
Telefon görüşmesinin ardından Ş.O.'nun iş yerine Z.A. (24), Y.A. (54), Z.K. (30) ve M.K. (32) geldi. Bu kişiler, ellerinde hurda kurşun olduğunu, Ş.O.'nun İzmir'de sürekli çalıştığı şirkete giderek oradan teslim alabileceklerini söyledi. Yapılan görüşme sonucu Ş.O., sipariş verdiği kurşunlar için 780 bin lirayı 4 kişiye teslim etti. Ardından nakliye firmasını arayıp 3 TIR'ı, sürekli çalıştığı şirketin adresine gönderdi. Ancak burada şirket yetkilileri, şoförlere kendilerine hurda kurşun teslim edilmediğini söyledi. Şirket yetkilileri ardından da Ş.O.'yu telefonla arayıp bilgi verdi. Dolandırıldığını anlayan Ş.O., hemen polisi arayıp parayı teslim ettiği 4 kişinin bindiği aracın plakasını verdi.
Polis, şüphelilerin bulunduğu 35 GE 3042 plakalı otomobili, dün akşam saatlerinde Aksaray- Konya karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında durdurdu. 4 kişi gözaltına alınırken paralara da el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi, Ş.O.'yu dolandırmadıklarını ve parayı geri iade edeceklerini söyledi.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Elazığ’da define arayan 5 şüpheli yakalandıElazığ’da define arayan 5 şüpheli yakalandı
Gölyazı’da yeni bir sayfa açılıyorGölyazı’da yeni bir sayfa açılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Tekirdağ’da ulaşıma kar engeli

Tekirdağ’da ulaşıma kar engeli

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Tutuklandı

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Yeni gelişme

'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı'nda 240 kunduz postu ele geçirildi

Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! Tam 240 adet...

Eksi 20 derecede yiyecek arayan tilki donarak can verdi

Yiyecek arayan tilki donarak can verdi

Sakarya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

Sakarya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.