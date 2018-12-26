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İş adamını kaçırıp, parasına ve gayrimenkulüne el koyan 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 16:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da iş adamı S.İ.'yi silah zoruyla kaçırarak, bankadaki parası ile üzerine kayıtlı gayrimenkulleri aldıktan sona serbest bırakan 11 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

İş adamını kaçırıp, parasına ve gayrimenkulüne el koyan 4 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da iş adamı S.İ.'yi silah zoruyla kaçırarak, bankadaki parası ile üzerine kayıtlı gayrimenkulleri aldıktan sona serbest bırakan 11 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, salı günü Karaköprü ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iş insanı S.İ. bağ evindeyken silah zoruyla kaçırıldı. Plastik kelepçe takılarak darp edilen S.İ.'nin bankadaki parası EFT yoluyla, gayrimenkulleri de zorla imzalatılan vekaletname ile alındı. Olayın ardından serbest bırakılan S.İ. jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ismi ve adresi tespit edilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden İ.Halil Y., Ümit A., Mustafa A., Mehmet Z. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece, 'Tehdit ve gasp ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. 7 şüphelinin ise jandarmadaki sorgularının devam ettiği bildirildi.

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İş adamını kaçırıp, parasına ve gayrimenkulüne el koyan 4 kişi tutuklandı

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