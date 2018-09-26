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İş adamını soyan şüpheliler adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, bankadan çıkan iş adamının, içinde 25 bin lira nakit para, bir miktar çek, kredi kartları olan çantasını çalan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İş adamını soyan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, bankadan çıkan iş adamının, içinde 25 bin lira nakit para, bir miktar çek, kredi kartları olan çantasını çalan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, Pazartesi günü Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
Bankaya giren Sırrı Yılmaz, bankadan çıkışta elinde bulunan içerisinde 25 bin lira para, çek ve kredi kartları olan çantayla otomobiline bindi. Bir süre ilerleyen Yılmaz, sağ arka lastiğinin patladığını fark edince otomobili durdurdu. Bu sırada kendisini takip eden kişiler, Yılmaz'a lastiği değiştirmede yardımcı olmak istedi. Şüphelilerden birisi Yılmaz'a yardım ederken, diğer 3 kişi ise kapısını açtıkları otomobilin koltuğundaki para dolu çantayı alarak kaçtı. Yılmaz'a yardım eden şüpheli ise çantanın alındığını görünce olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin çantayı alıp kaçtığını fark eden Yılmaz, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin; D.A.T., H.D., E.Ö. ve B.P. olduğunu belirledi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fotoğrafları çevre illere dağıtılan şüpheliler Osmaniye'de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden D.A.T.'nin cezaevinden firar ettiği anlaşıldı. Çaldıkları parayla birlikte yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İş adamını soyan şüpheliler adliyeye sevk edildiİş adamını soyan şüpheliler adliyeye sevk edildiİş adamını soyan şüpheliler adliyeye sevk edildiİş adamını soyan şüpheliler adliyeye sevk edildi

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