İş adamını soyan şüpheliler adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILAR
Adıyaman'da, bankadan çıkan iş adamı Sırrı Yılmaz'ın içinde 25 bin TL, çek ve kredi kartları olan çantasını çalan 4 şüpheli D.A.T., H.D., E.Ö. ve B.P. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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