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İş adamını soyan şüpheliler adliyeye sevk edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Adıyaman'da, bankadan çıkan iş adamı Sırrı Yılmaz'ın içinde 25 bin TL, çek ve kredi kartları olan çantasını çalan 4 şüpheli D.A.T., H.D., E.Ö.

TUTUKLANDILAR
Adıyaman'da, bankadan çıkan iş adamı Sırrı Yılmaz'ın içinde 25 bin TL, çek ve kredi kartları olan çantasını çalan 4 şüpheli D.A.T., H.D., E.Ö. ve B.P. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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