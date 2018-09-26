İş adamını soyan şüpheliler adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILAR

Adıyaman'da, bankadan çıkan iş adamı Sırrı Yılmaz'ın içinde 25 bin TL, çek ve kredi kartları olan çantasını çalan 4 şüpheli D.A.T., H.D., E.Ö. ve B.P. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

