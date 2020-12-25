İş adamını zorla kaçırıp senet imzalatan zanlılar tutuklandı

Şişli’de bir kişiyi zorla araca bindirerek kaçıran ve senet imzalatan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün 14.00 sıralarında Şişli’de yaşandı. Yabancı uyruklu H.W. isimli şahsın zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, H.W.’yi kaçıran otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin yine yabancı uyruklu Y.Y. üzerine kayıtlı olduğu belirendi. Aracın Avcılar’da bir adreste tespit edilmesi üzerine ekipler baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu olduğu belirlenen F.Y., J.Y., L.M. ve Y.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Kaçırılarak zorla 19 bin 750 dolarlık senet imzalatılan H.W. ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

