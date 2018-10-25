İş adamının feci sonu! Haberi duyan oraya koştu

Olay yerindeki yaralılara ilk müdahaleyi yapmak isteyen sağlık ekipleri, kontrol sırasında sürücünün hayatını kaybettiğini fark etti. Ağır yaralı yolcu ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Haluk Ergeneli'nin cansız bedeninin başına giden eşi ve oğlu, sinir krizi geçirdi. Acılı aile, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirmeye çalıştı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

1 / 6 Kaza, saat 21.00 sıralarında Esenyurt ilçesi TEM otoyolu Esenkent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haluk Ergeneli ve ismi öğrenilemeyen yanındaki arkadaşı, çalıştığı şirkete ait olan 34 SY 9842 plakalı otomobil bozulunca dışarı çıkıp beklemeye başladı.

2 / 6 Edirne istikametine seyir halinde olan E.S.E yönetimindeki Romanya plakalı GR 70 ATI tır, Haluk Ergeneli ve yanındaki arkadaşına çarptı.Kazada Ergeneli hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı, tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

3 / 6 Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücü Ergeneli’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı yolcu ambulansla Esenyurt’ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

4 / 6 Olay yerine gelen ve Haluk Ergeneli’nin cansız bedenin başına giden sinir krizi geçiren eşi ve oğlunu sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

5 / 6 Öte yandan, yaşanan kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik iki şeritten sağlanırken polis ekipleri herhangi başka bir kazanın olmaması için güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte trafik normale döndü.