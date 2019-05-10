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İş adamının katil zanlısı yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 18:43 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, başına sert bir cisimle vurulup, boğazı kesilerek öldürülen zeytinyağı tesisi işletmecisi Yusuf Büyükaşık'ın (60) katil zanlısı olduğu belirlenen, yanında işçi olarak çalışan Pakistan uyruklu 19 yaşındaki Masan Aftaş, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, başına sert bir cisimle vurulup, boğazı kesilerek öldürülen zeytinyağı tesisi işletmecisi Yusuf Büyükaşık'ın (60) katil zanlısı olduğu belirlenen, yanında işçi olarak çalışan Pakistan uyruklu 19 yaşındaki Masan Aftaş, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Kırkağaç'a getirilen Aftaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırkağaç'ın kırsal Gelenbe Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı tesisi işleten Yusuf Büyükaşık'tan bir süredir haber alamayan yakınları, 2 Mayıs'ta iş yerine gitti. Büyükaşık, yakınları ve jandarma ekipleri tarafından iş yerinin arkasındaki çalılıkta ölü bulundu. Büyükaşık'ın başına sert bir cisimle vurulup, boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde bulunan kanlı halıdan Büyükaşık'ın başka bir yerde öldürüldükten sonra cesedinin buraya taşınarak atıldığı anlaşıldı. Büyükaşık'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Büyükaşık'ın katil zanlısının yakalanması için Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinden oluşan özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip, parmak izinden, Büyükaşık'ın katil zanlısının tesisinde işçi olarak çalışan Pakistan uyruklu Masan Aftaş olduğunu tespit etti. Olayın ardından ortadan kaybolan Aftaş'ın yakalanması için tüm jandarma birimlerine, yurt dışına kaçma olasılığına karşı sınır birlikleri ve göç idaresi müdürlüklerine şüphelinin fotoğrafları gönderilip, bilgi verildi.

Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Görüntülerden şüphelinin öldürülen Büyükaşık'ın otomobiliyle İstanbul'a gittiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi. İstanbul Jandarması, şüphelinin Arnavutköy'deki tanıdıklarının yanında kaldığını belirledi. Bu yönde çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin buradan da Edirne'ye geçtiğini tespit etti.

Şüpheli Aftaş, Edirne'den yurt dışına çıkış yapmak isterken dün akşam saatlerinde, Kapıkule Sınır Kapısı yakınında jandarma tarafından yakalandı. Kırkağaç'a getirilen Aftaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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