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İş adamının oğlunu öldüren cinayet zanlısı eski polis, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

10.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Dönemin Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis eski Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün’ü silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan eski polis memuru Mustafa A., Irak’ın Erbil kentine gitmek üzere geldiği havalimanında yakalandı.

Dönemin Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis eski Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün’ü silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan eski polis memuru Mustafa A., Irak’ın Erbil kentine gitmek üzere geldiği havalimanında yakalandı. A.‘nın, cinayetin ardından Irak’a kaçarak izini kaybettirmek için bu ülkenin vatandaşlığına geçip isim değiştirdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre; 2017 yılında dönemin Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis eski Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre cinayeti, o tarihte Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa A.’nın işlediği ileri sürüldü. Eski polis memuru A., cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirdi.

Dört yıldır ‘cinayet zanlısı’ olarak aranıyordu
Dört yıldır firari olduğu ve emniyet güçleri tarafından arandığı öğrenilen Mustafa A.’nın olayın ardından Irak’a kaçtığı ve söz konusu ülkenin vatandaşlığına geçerek adını “Hemn Maher K.” olarak değiştirdiği, Irak pasaportunu da bu isimle değiştirdiği öğrenildi.

Irak’ın Erbil kentine gitmek için havalimanına geldi
Adını değiştirip Irak pasaportu ile Türkiye’ye giriş yapan Mustafa A., son olarak dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Irak’ın Erbil kentine gitmek üzere alana geldi. Burada görevli polise “Hemn Maher K.” adına düzenlenen pasaportu gösteren Mustafa A., tedirgin davranışlarda bulundu. Havalimanı polisi, durumundan şüphelenilerek yapılan parmak izi incelemesinde, söz konusu yolcunun Türk uyruklu Mustafa A. olduğunu ve “aranıyor” kaydının bulunduğunu tespit etti.

İzini kaybettirmek için Irak vatandaşlığına geçti, adını değiştirdi
Bunun üzerine “Hemn Maher K.” adını alarak Irak vatandaşlığına geçtiği belirtilen Mustafa A.’yı gözaltına alan emniyet ekipleri, araştırmalarını genişletti. Mustafa A.’nın yapılan parmak izi araştırmasında, zanlının Mersin’de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde “polis memuru” olarak görev yaptığı sırada, 2017 yılında beylik tabancasıyla işlediği cinayet nedeniyle Irak’a kaçtığı ve Irak vatandaşı olduğu belirlendi. Cinayet zanlısı polisin, gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra bu akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Dört yıl önce yaşanan cinayetin perde arkası
Cinayette öldürülen Volkan Düzgün’ün, katil zanlısı Mustafa A.’nın annesine 16 yıl önce otomobili ile çarptığı, yaralanan kadının bir süre tedavi gördüğü öğrenildi. Mustafa A.’nın kazayı unutmayıp yıllar sonra cinayeti işlediği belirtildi.

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