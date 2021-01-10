İş adamının oğlunu öldüren cinayet zanlısı eski polis, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

Dönemin Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis eski Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün’ü silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan eski polis memuru Mustafa A., Irak’ın Erbil kentine gitmek üzere geldiği havalimanında yakalandı. A.‘nın, cinayetin ardından Irak’a kaçarak izini kaybettirmek için bu ülkenin vatandaşlığına geçip isim değiştirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; 2017 yılında dönemin Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis eski Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre cinayeti, o tarihte Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa A.’nın işlediği ileri sürüldü. Eski polis memuru A., cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirdi.

Dört yıldır ‘cinayet zanlısı’ olarak aranıyordu

Dört yıldır firari olduğu ve emniyet güçleri tarafından arandığı öğrenilen Mustafa A.’nın olayın ardından Irak’a kaçtığı ve söz konusu ülkenin vatandaşlığına geçerek adını “Hemn Maher K.” olarak değiştirdiği, Irak pasaportunu da bu isimle değiştirdiği öğrenildi.