HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş adamının öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: Kız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittim

İş adamının öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: Kız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittim

30.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen iş adamı Serdar Karakoç davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkemede ifade veren eşi Gülten Karakoç, kocasını kasıtlı olarak öldürdüklerini öne sürerek, yardım amaçlı işe aldıkları Melike'nin olay günü işe gelmediğini söyledi. Tutuklu sanık ise iş yerine konuşmak için gittiğini öne sürerek, "Kardeşim Melike'den uzak durmasını söylemek için gittim." dedi ve çıkan boğuşmada silahın ateş aldığını ifade etti.

İş adamının öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: Kız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittim

Eyüpsultan'da iş adamı Serdar Karakoç'un iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişmeler yaşandı. Karakoç'un eşi, kocasını bilerek öldürdüklerini söylerken, tutuklu sanık ise konuşmak için gittiğini ve çıkan boğuşmada silahının ateş aldığını öne sürdü...

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Biri tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada, duruşmaya tutuklu sanık Batuhan Demirbağ getirilirken tutuksuz sanıklar Kadir Çevik ve Ömer Faruk Boz'da katıldı. Maktul Serdar Karakoç'un eşi Gülten Karakoç, annesi Hazal Karakoç ve babası Zülfi Karakoç ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

trkyt

"KORKTUĞUM İÇİN BACAĞINA DOĞRU ATEŞ ETTİM"

Tutuklu sanık Batuhan Demirbağ suçlamayı kabul ettiğini söyleyerek, "Maktul ile konuşmak için gitmiştim, öldürme amacıyla gitmedim. Kardeşim Melike'den uzak durmasını söylemek için gittim. Tartışma sonrası kavga etmeye başladık. Elini silahına doğru attığını düşünerek korktuğum için bacağına doğru ateş ettim. Silahım tutukluk yaptı, onunla uğraşırken Serdar çekmeceden silahını alıp bana doğrulttu. Elimle silahın namlusundan çekerken ateş aldı ve elimden vuruldum. Yerde boğuşmaya başladık, kolumla başını sıkıştırdım. Diğer elimde silah vardı boğuşma esnasında silah ateş aldı. Maktul vurulunca ben de olay yerinde kaçarak uzaklaştım. İş arkadaşıma beni söylediğim yerden almasını söyledim, beni bir eve bıraktılar. Sonrasında kardeşimi özlediğim için eve gittim ve orada polis ekipleri beni yakaladı. Olayın şokunda olduğum için ilk başta polise gidemedim" dedi.

Tutuksuz sanıklar olayla ilgileri olmadığını, sanık Batuhan'ın böyle bir olay gerçekleştireceğinden bilgileri olmadıklarını söyleyerek beraatlerini talep ettiler.

"KARDEŞİYLE EŞİMİ KASTEN ÖLDÜRDÜKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Maktulün eşi Gülten Karakoç 14 yıldır evli olduklarını belirterek, "Boşanma aşamasında değildik. Eşimle aramızın bozuk olduğu iddiaları doğru değildir. Melike'yi de 3 aydır tanırız. Taciz olayı varsa neden bana söylemedi, neden taciz edildiği yere tekrar geldi. Yeni eve geçtiğimizde temizlikçiye yardım amaçlı Melike'yi işe aldık. Olay günü işe hasta olduğunu söyleyerek gelmedi. Kardeşiyle eşimi kasten öldürdüklerini düşünüyorum. Sanıktan şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Maktulün anne ve babası da sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek cezalandırılmasını istedi.

"GECELERİ TELEFONLA ARAYARAK TACİZ ETMEYE DEVAM ETTİ"

Tanık olarak dinlenen Melike Demirbağ, "Sanık üvey ağabeyim olur. Maktulün iş yerine annem temizliğe gitmişti. Orada anneme 18-20 yaşlarında bir eleman arandığını söylemiş. Annemde benim iş aradığımı bildiği için bana söyledi. Akşam ofisine görüşmeye gittik ve anlaştığımız için ertesi gün işe başladım. Görüşmede maktulün hal ve hareketlerinden hoşlanmasam da işe ihtiyacım olduğu için kabul etmek zorunda kaldım. İş yerinde çalışırken bir gün yanıma gelip elini omzuma koyarak 'canım, cicim' gibi kelimeler kurdu. Bu durumdan rahatsız olduğumu belirterek o gün işten çıkarak eve geçtim. Telefonla beni aradı. Başka bir gün evi taşıyacağı için koli bandı istedi, ben de annemden para alıp koli bandını aldım evine gittim. Beni yardım için içeri çağırdı . Sonra bana bakarak 'çok güzelsin, çok iyisin, sana kıyafetler, iç çamaşırı alayım' gibi sözler söyledi. Tepki göstererek evden ve işten ayrıldım. Geceleri telefonla arayarak taciz etmeye devam etti" ifadelerini kullandı.

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Melike Demirbağ "Anneme işten çıktığımı söylemedim. 3-4 gün sonra annem ısrarla neden işe gitmediğimi sorunca durumu anlattım. Abim de kahvaltıda sorunca dayanamayıp odama gittim. İntihar etmeyi düşündüm. Abim o sırada odaya geldi. Annem durumu ona anlatmış. Abim de beni o halde odada görünce sakinleştirdi ve işe gitti. Akşam ağabeyim aradı ve 'Muhammed ağabeyim beni arasın, adam ölmüş mü öğrensin' diyerek telefonu kapattı. Ben de ne olduğunu anlamadığım için dayımı arayıp, ağabeyimi aramasını söyledim. Bir süre sonra telefon geldi Serdar'ın öldüğünü söyledi, o zaman ağabeyimin Serdar'ı öldürdüğünü anladık" diye konuştu.

MAHKEME ATIŞ MESAFESİNİN TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTEDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Batuhan Demirbağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanıklar Kadir Çevik ve Ömer Faruk Boz'un yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmederken, tanık olarak dinlenmesi için Uğurcan Ulucan'ın zorla getirilmesine karar verdi. Heyet, Serdar Karakoç'un olay günü üzerinde olan kıyafetlerin Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek kesin ateş mesafenin tespit edilmesini isteyerek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Batuhan Demirbağ'a “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, Demirbağ'a yardım ettikleri iddiasıyla Ömer Faruk Boz ve Kadir Çelik için ise “Suçluyu kayırma” suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis talep etti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen 31 kişi yakalandıMSB duyurdu! Yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen 31 kişi yakalandı
Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildiMalatya'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi
Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"
Anahtar Kelimeler:
cinayet silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin oy oranını açıklayarak tarih verdi

Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin oy oranını açıklayarak tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.