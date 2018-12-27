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'İş adamının parasını gasp' davasında 4 sanığa hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 16:29 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iş adamı Fatih Demircan'ın 10 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla yargılanan biri tutuklu, 4 sanığa hapis cezası verildi.

'İş adamının parasını gasp' davasında 4 sanığa hapis

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde iş adamı Fatih Demircan'ın 10 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla yargılanan biri tutuklu, 4 sanığa hapis cezası verildi.
İnegöl'de 18 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Mobilyacılar Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren koltuk üretim fabrikasından çıkıp otomobiline binerek hareket eden iş adamı Fatih Demircan'ın yolu, iddiaya göre, 4 kişi tarafından Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda araçla kesildi. Üç kişi, tabanca çekerek otomobilinden indirdikleri Demircan'ı zorla araçlarına almaya çalıştı. Şüphelilerden biri, Fatih Demircan'ın başına tabanca kabzasıyla vurdu, diğer şüpheliler de yaralanan iş adamının cebindeki 10 bin lirayı gasbetti. Ardından şüpheliler, geldikleri araçla kaçtı. Yaralanan Demircan, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Aldığı darbelerle başından ve bacaklarından yaralanan Fatih Demircan, taburcu edildikten sonra emniyete giderek şikayette bulundu. Yakalanan 4 şüpheli hakkında İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde gasp suçundan dava açıldı.
SANIKLARA HAPİS
Davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Zekeriya Sarı, tutuksuz sanıklar Hasan Sarı, Göksel Şahin ve Doğan Saltık ile mağdur Fatih Demircan ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, yargılamanın ardından kararını açıkladı. Tutuklu sanık Zekeriya Sarı 2 yıl 1 ay, tutuksuz sanıklar Hasan Sarı 7 yıl 8 ay 15 gün, Göksel Şahin ve Doğan Saltık ise 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası çarptırıldı. Mehkeme heyeti ayrıca, tutuklu sanık Zekeriya Sarı'nın hükümle birlikte tahliyesine de karar verdi.

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'İş adamının parasını gasp' davasında 4 sanığa hapis

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