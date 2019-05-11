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İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

Denizli’de 20 Mart’ta Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde en çok zararı gören Uçarı Mahallesinde iş adamları tarafından yaklaşık bin 500 kişiye iftar yemeği verildi.Uçarı Gölü rekreasyon alanında verilen iftar yemeğine AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.İftar yemeği ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Akgün, 5 yıldızlı otellerde iftar vermek yerine vatandaşlarla bir arada olmak için bu sene mütevazi bir iftar yemeği vermek istediklerini ve bu noktada da deprem bölgesini seçtiklerini ifade etti.

Denizli’de 20 Mart’ta Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde en çok zararı gören Uçarı Mahallesinde iş adamları tarafından yaklaşık bin 500 kişiye iftar yemeği verildi.
Uçarı Gölü rekreasyon alanında verilen iftar yemeğine AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.
İftar yemeği ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Akgün, 5 yıldızlı otellerde iftar vermek yerine vatandaşlarla bir arada olmak için bu sene mütevazi bir iftar yemeği vermek istediklerini ve bu noktada da deprem bölgesini seçtiklerini ifade etti. Depremzedelerin yanlarında olmak ve acılarını bir nebzede olsa hafifletmek için iftar yemeğini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Akgün, “5 yıldızlı otelleri tercih etmiyoruz, vatandaşlarla bir arada olmak istiyoruz. Bin 500 kişiye iftar yemeği vererek, Uçarı ve yakın köylerdeki vatandaşlarla bir arada olmak için bu iftar yemeğini verdik” dedi.

Protokol üyeleri vatandaşlara yemekleri kendisi dağıttı
Şahin ise yemekte yaptığı konuşmada MÜSİAD’a vermiş olduğu iftar yemeğinden dolayı teşekkür ederek, yemeğin deprem bölgesinde verilmesinin ise çok anlamlı olduğunu aktardı. İftarda Şahin ile birlikte protokol üyeleri ve Başkan Akgün, vatandaşlara yemekleri kendi elleri ile de dağıttı.
İftar yemeği açılan oruçların ardından yapılan dua ile sona erdi. Vatandaşlar ve protokol üyeleri yemeğin ardından hep birlikte teravih namazına gitti.

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi
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