İş adamları Serdar ve Mustafa Seyitoğlu'na beraat

Haber: Özden ATİK / İstanbul,DHA - "ANAYASAL düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Fetullahçı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan iş adamları Serdar Seyitoğlu ve amcası Mustafa Seyitoğlu hakkında beraat kararı çıktı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu katıldı. Duruşmada, son savunmasını yapan sanıklardan Serdar Seyitoğlu, "Ben hain FETÖ terör örgütüne yardımda bulunmadım. Darbeden ve terör örgütüne ait hiyerarşik düzenden haberim yok. Suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum " dedi. Sanık Mustafa Seyitoğlu ise, "Ben üç kuşak baklavacılık yaptım. Onun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Örgütle ilgim yok. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Sanıklar son sözlerinde de beraatlerini talep ettiler.

İKİ SUÇTAN BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Fetullahçı terör örgütü üyeliği" suçlarından dava açılmışsa da her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı, somut delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine hükmetti. Sanıklar üzerindeki adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme Başkanı Ahmet Uğuz, sanık Mustafa Seyitoğlu yönünden karara "örgüte yardım" yönünden ceza verilmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu belirterek muhalefet şerhi yazdı.