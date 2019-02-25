İş adamlarına Valinin adıyla dolandırıcılık tuzağı

Malatya’da Vali Aydın Baruş’un adını kullanarak bir iş adamını arayan dolandırıcılar tekerlekli sandalye alınması için bağış istedi. Durumdan şüphelenen iş adamı ise hemen valilikle irtibata geçerek dolandırıcıların yakalanması için şikayette bulundu.

Malatya’da özellikle dönem dönem ortaya çıkan telefon dolandırıcıları valiliğin adını kullanarak iş insanlarını arayıp bağış istiyor. Malatya Valiliğinin de sık sık bu konularda halkı uyararak dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasın istiyor.

Bu kapsamda dolandırıcıların son hedefi ise Malatya’da otel işletmeciliği yapan Mehmet Şah Karakaya oldu. Karakaya’yı telefonla arayan dolandırıcılar kendisini Malatya Valiliği özel Kalem müdürü olarak tanıttı. Daha sonra Vali Aydın Baruş’u telefona bağladıklarını iddia eden dolandırıcılar, iş adamından Milli Eğitim Müdürlüğünün kampanyası dahilinde engelli bireylere tekerlekli sandalye alınacağını söyleyerek 15 bin TL talep ettiler.

Durumdan şüphelenen iş adamı Karakaya ise hemen Malatya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü ile görüşerek durumu haberdar etti. Dolandırılmak istediğini anlayan Karakaya daha sonra en yakın polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Telefonla arandığı esnada il dışında olduğunu ifade eden Karakaya, “Beni arayan kişi valilik özel kalem müdürü olduğunu söyledi. Sonra telefonu Vali Aydın Baruş’a bağlıyorum diye aktarma yaptılar. Telefondaki kişi kendisini vali olarak tanıtarak benden yardım kampanyasına destek olmak için bağışta bulunmamı söyledi. Bende daha önce bu tür şeyleri duyduğum için hemen Valilik ile irtibata geçtim ve dolandırıcılık olayının olduğunu söyleyerek duyarlı olmam istendi. Bende polis merkezine giderek şikayetçi oldum” şeklinde konuştu.

Bu tür konularda Malatya Valiliğinin birçok kez uyarısı olduğunu da hatırlatan Karakaya, “Valilik hiçbir şekilde insanları arayarak para istemez. Hele de hesap numarası verip buraya para gönderin şeklinde bir talebi olmaz. Buradan tüm halkımıza sesleniyoruz. Bu tür şeylere itibar etmesinler. Bu tür durumlarda mutlaka güvenlik güçleri ile irtibata geçerek dolandırıcıların yakalanmasını sağlayabiliriz” diye konuştu.



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