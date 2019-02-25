HABER

İş adamlarına Valinin adıyla dolandırıcılık tuzağı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Malatya’da Vali Aydın Baruş’un adını kullanarak bir iş adamını arayan dolandırıcılar tekerlekli sandalye alınması için bağış istedi.

Malatya’da Vali Aydın Baruş’un adını kullanarak bir iş adamını arayan dolandırıcılar tekerlekli sandalye alınması için bağış istedi. Durumdan şüphelenen iş adamı ise hemen valilikle irtibata geçerek dolandırıcıların yakalanması için şikayette bulundu.
Malatya’da özellikle dönem dönem ortaya çıkan telefon dolandırıcıları valiliğin adını kullanarak iş insanlarını arayıp bağış istiyor. Malatya Valiliğinin de sık sık bu konularda halkı uyararak dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasın istiyor.
Bu kapsamda dolandırıcıların son hedefi ise Malatya’da otel işletmeciliği yapan Mehmet Şah Karakaya oldu. Karakaya’yı telefonla arayan dolandırıcılar kendisini Malatya Valiliği özel Kalem müdürü olarak tanıttı. Daha sonra Vali Aydın Baruş’u telefona bağladıklarını iddia eden dolandırıcılar, iş adamından Milli Eğitim Müdürlüğünün kampanyası dahilinde engelli bireylere tekerlekli sandalye alınacağını söyleyerek 15 bin TL talep ettiler.
Durumdan şüphelenen iş adamı Karakaya ise hemen Malatya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü ile görüşerek durumu haberdar etti. Dolandırılmak istediğini anlayan Karakaya daha sonra en yakın polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.
Telefonla arandığı esnada il dışında olduğunu ifade eden Karakaya, “Beni arayan kişi valilik özel kalem müdürü olduğunu söyledi. Sonra telefonu Vali Aydın Baruş’a bağlıyorum diye aktarma yaptılar. Telefondaki kişi kendisini vali olarak tanıtarak benden yardım kampanyasına destek olmak için bağışta bulunmamı söyledi. Bende daha önce bu tür şeyleri duyduğum için hemen Valilik ile irtibata geçtim ve dolandırıcılık olayının olduğunu söyleyerek duyarlı olmam istendi. Bende polis merkezine giderek şikayetçi oldum” şeklinde konuştu.
Bu tür konularda Malatya Valiliğinin birçok kez uyarısı olduğunu da hatırlatan Karakaya, “Valilik hiçbir şekilde insanları arayarak para istemez. Hele de hesap numarası verip buraya para gönderin şeklinde bir talebi olmaz. Buradan tüm halkımıza sesleniyoruz. Bu tür şeylere itibar etmesinler. Bu tür durumlarda mutlaka güvenlik güçleri ile irtibata geçerek dolandırıcıların yakalanmasını sağlayabiliriz” diye konuştu.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Klima evi yaktıKlima evi yaktı
Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.