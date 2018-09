İş ağlarını buluttan yönetebiliyor

Omada yazılımı, TP-Link erişim noktaları ile birlikte ücretsiz olarak geliyor, hiçbir lisans ücreti, yenileme ücreti gerektirmiyor. Tek bir erişim noktası alan da Omada yazılımına sahip olup kullanabiliyor. Üstelik Omada’nın bulut desteği sayesinde akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar üzerinden tüm erişim noktaları kolayca yönetilebiliyor.

Omada Kontrol Yazılımı, hibrit bir çözüm

Aynı platformda iki tip kontrol olanağı sunuyor. Bir PC üzerinden yazılım aracılığıyla erişim noktaları yönetilebildiği gibi PC’ye gereksinimi ortadan kaldıran TP-Link OC200 Bulut Kontrol donanımı da kullanılabiliyor.

Omada Kontrol Yazılımı, bulut desteği olmadan kuruluşun yerel ağı (LAN) üzerinden de kullanılabiliyor. LAN’a bağlı her hangi bir PC üzerinden ve web arayüzü kullanılarak yüzlerce AP yönetilebiliyor; her tür güncelleme, ayar tek bir PC’den yapılabiliyor. Bulut Kontrol Modu ve LAN Kontrol Modu seçeneklerinin yanı sıra küçük işletmeler için Bağımsız AP Modu da bulunuyor. Bu mod ile her AP tek tek yönetilebiliyor. Kurumlar bu modlardan istediğini tercih edebiliyorlar. Omada bu konuda kuruluşlara üç ayrı yönetim biçimi sunarak, esneklik sağlıyor.