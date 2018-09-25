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İş ağlarını buluttan yönetebiliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

TP-Link’in aynı anda yüzlerce erişim noktasını yönetmeyi sağlayan Omada Kontrol Yazılımı, bulut desteği sayesinde her yerden, her zaman ağ cihazlarına erişme olanağı sunuyor.   

İş ağlarını buluttan yönetebiliyor

Omada yazılımı, TP-Link erişim noktaları ile birlikte ücretsiz olarak geliyor, hiçbir lisans ücreti, yenileme ücreti gerektirmiyor. Tek bir erişim noktası alan da Omada yazılımına sahip olup kullanabiliyor. Üstelik Omada’nın bulut desteği sayesinde akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar üzerinden tüm erişim noktaları kolayca yönetilebiliyor.

Omada Kontrol Yazılımı, hibrit bir çözüm

Aynı platformda iki tip kontrol olanağı sunuyor. Bir PC üzerinden yazılım aracılığıyla erişim noktaları yönetilebildiği gibi PC’ye gereksinimi ortadan kaldıran   TP-Link OC200 Bulut Kontrol donanımı da kullanılabiliyor.

Omada Kontrol Yazılımı, bulut desteği olmadan kuruluşun yerel ağı (LAN) üzerinden de kullanılabiliyor. LAN’a bağlı her hangi bir PC üzerinden ve web arayüzü kullanılarak yüzlerce AP yönetilebiliyor; her tür güncelleme, ayar tek bir  PC’den yapılabiliyor. Bulut Kontrol Modu ve LAN Kontrol Modu seçeneklerinin yanı sıra küçük işletmeler için Bağımsız AP Modu da bulunuyor. Bu mod ile her AP tek tek yönetilebiliyor. Kurumlar bu modlardan istediğini tercih edebiliyorlar. Omada bu konuda kuruluşlara üç ayrı yönetim biçimi sunarak, esneklik sağlıyor.

Akıllı Dolaşım Desteği

Omada Kontrol yazılımı, kullanıcı sinyallerini sürekli takip ederek en uygun AP’ye yönlendirmeyi otomatik olarak yapıyor. Bu sayede ağa bağlı ve sürekli hareket halindeki kullanıcıların internet performanslarında hiçbir olumsuzluk yaşanmıyor. VoIP ya da video konferans gibi uygulamalar kesintisiz olarak yapılabiliyor. Ayrıca TP-Link’in yeni erişim noktaları Mesh teknolojisine sahip. Bu da kablo çekmeden erişim noktalarını her yere kurabilmeyi ve kesintisiz WiFi’ı sağlıyor. Hareket halindeki kullanıcılar farklı bir AP’nin kapsama alanına geçtiğini fark etmeden iletişimlerini sürdürebiliyorlar.

Omada’nın bulut üzerinden sunduğu yönetim ve denetim olanakları bir hayli geniş. Birçok farklı bölgede yer alan tüm erişim noktaları bulut üzerinden görüntülenebiliyor. Bu farklı yerler için üç farklı yetkide kullanıcı hesabı açmak da mümkün. Ana süper yönetici hesabı üzerinden tüm bölgelerdeki yönetici cihazları/yazılımı ve bunlara bağlı erişim noktaları yönetilebiliyor. Bu süper yönetici hesabı 100 farklı bölge ve 50 kullanıcı oluşturabiliyor. Bu hesaplar tek bir bölge ya da tek bir cihaz yönetimi için yetkilendirilebiliyor. Bunların tümü ister Omada, isterse OC200 cihazı üzerinden yapılabiliyor.

İşletmeler bu Kontrol yazılımı ile farklı kimlik doğrulama yöntemleri ile Kısıtlı Portal’lar ve güvenli misafir ağları oluşturabiliyorlar. Ağa dışarıdan bağlanacakların kimlik doğrulama yöntemlerini (Facebook, SMS gibi)  belirleyip çeşitli sınırlamalar (hız, trafik vb) getirmek Omada ile çok kolay.

Yüksek ağ yoğunluğu olan her tür işletme için hem güçlü, hem güvenli, hem de kolay yönetim olanağı sağlayan OmadaKontrol Yazılımı, Android ve iOS destekli mobil uygulaması sayesinde yüzlerce AP’nin yer aldığı bir ağı her yerden ve her zaman yönetme kolaylığı sunuyor.   yapılabiliyor. Geniş ölçekli ağlar için çoklu site yönetimi sağlanıyor. Gelişmiş donanım tasarımına sahip olan OC200, en yeni yonga setine sahip ve dev iş ağlarını yönetebilecek güçte.

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Anahtar Kelimeler:
TP-LINK Omada Kontrol Yazılımı

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