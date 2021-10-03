İş Arayanları Eğitmek İçin Finansman

Amerikalılar pandemiden kaynaklanan ekonomik gerilemeyle boğuşmaya devam ederken, eyalet ve kent yönetimleri yüksek talep gören meslek dallarında iş arayanları eğitmek için finansman sağlıyor.

Bu paranın bir kısmı, bilgisayar, veri teknolojisi, inşaat, sağlık ve konaklama gibi alanlarda kişileri eğitmek için 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı Yasası'ndan karşılanıyor.

Alhaghie Dampha, Los Angeles kent merkezinde sendikaya bağlı bir otel olan Sheraton'da aşçı olarak işe girmeden önce çeşitli yerlerde bulaşıkçılık ve aşçılık yaptı.

Bir yıl sonra Amerika’yı COVID vurdu.

Dampha, "Yaklaşık iki aylığına işten çıkarıldık ve sonra Los Angeles’ta yaşlılara, pandemiden etkilenenlere, evsizlere, cinsel taciz ve insan ticareti mağdurlarına her hafta yaklaşık 10 bin öğün yemek hazırlanan programda çalışmam için geri arandım" diyor.

Dampha, yerel bir yemek ve konaklama hizmeti çalışanları sendikasına bağlı akademide staj yapmış olmasaydı bu iş fırsatının mümkün olmayacağını söylüyor.

Konaklama Hizmetleri Eğitim Akademisi’nden Adine Forman, "Şu ana kadar, bu hizmetleri sağlamak için 50 milyon doların üzerinde devlet ödeneği aldık ve 1.100 işçiyi işe döndürdük. Nisan 2020'den bu yana 10 bin kişinin geçimini sağladık" diyor.

Adine Forman, eğitim, ulaşım ve çocuk bakımı ücretlerini kapsayan paranın, Başkan Biden'ın Amerikan Kurtarma Planı Yasası'ndan; Corona Virüsü Yardımı Paketi, Corona Virüsü Yardım, Kurtarma ve Ekonomik Güvenlik Yasası’ndan ve Californiya eyalet yönetiminden karşılandığını söylüyor.

Forman, akademinin yaşlılara yemek programının, aşçıları ve dağıtım hizmeti yapan kişileri istihdam ettiğini, otel mutfaklarını işler durumda tuttuğunu ve yaşlılara ve diğer gruplara sağlıklı gıda tedariki sağladığını söylüyor.

Forman, program aşamalı olarak kaldırıldığında akademi kursiyerlerinin diğer işlere geçişine ve konaklama sektöründe kariyer basamaklarını yükseltmesine yardımcı olacağını söylüyor.

Kuzey Virginia Yüksek Okulu Bilgi ve Mühendislik Teknolojileri bölümü, yerinden edilmiş kişilerin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi, talep gören teknik işlerde eğitmek üzere federal ve eyalet yönetimlerinden yardım parası aldı.

Kuzey Virginia Yüksek Okulu’ndan Chad Knights, "Federal olarak elde ettiğimiz tüm farklı fon kaynakları sayesinde, öğrencilerimize yaklaşık 22 milyon dolar dağıtabildik" diyor.

Chad Knights, okulun Bilgi ve Mühendislik Teknolojileri bölümü başkan yardımcısı.

Knights, okulun, öğrencilerin mühendislik teknolojisi, yazılım geliştirme ve veri analitiği konularında eğitim almalarına yardımcı olacak girişimler için 10 milyon dolar aldığını ve pandemiden bu yana uzaktan çalışmanın artmasıyla dijital teknolojinin daha da önemli hale geldiğini söylüyor.

Chad Knights, "Öğrencileri programda tutmakta güçlük çekiyoruz, çünkü gerçekten de, bir sertifika programını tamamladıkları anda staj ve yerel pozisyonlar için kapılıyorlar" diyor.

Okul, otomasyon teknolojisine odaklanmak üzere Micron firmasının yanı sıra diğer firmalarla da ortaklık kurdu.

Knights, "Bu program sayesinde bu laboratuvarı kurabildik ve ardından gerçekten Micron'daki stajyerlik döneminde ihtiyaç duyacakları bazı yerinde eğitimleri arttırabildik" diyor.

Chad Knights, okuldaki bu programların geliştirilmesinde federal ve eyalet fonlarının çok önemli olduğunu ve bu sayede Virginia eyaletinde insanların tekrar işe alınabildiğini söylüyor.

Ancak tüm bu yardımlara rağmen ABD Nüfus Sayım Dairesi geçen yıl pandemi nedeniyle 3,3 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altına düştüğünü ve bu sınırın altında yaşayan kişi sayısının 37 milyonu aştığını açıkladı.

