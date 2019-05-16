İş arkadaşını öldürüp, hırsızlık gibi göstermek için kendini yaralamış (3)

TUTUKLANDI\nKayseri'de i\u015f arkada\u015f\u0131 Hac\u0131 Korkmaz'\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fcp olay\u0131 h\u0131rs\u0131zl\u0131k gibi g\u00f6stermeye \u00e7al\u0131\u015fan Murat Karakulak \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.PARTNERHer \u015feyin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 yere gittiler...Ka\u00e7aklar\u0131 ta\u015f\u0131yan kamyon devrildi: 5 \u00f6l\u00fc, 39 yaral\u0131 (2)- (Yeniden)Yol tart\u0131\u015fmas\u0131 silahl\u0131 kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc: 1 \u00f6l\u00fc, 3 yaral\u0131
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