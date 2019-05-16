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İş arkadaşını öldürüp, hırsızlık gibi göstermek için kendini yaralamış (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kayseri'de iş arkadaşı Hacı Korkmaz'ı öldürüp olayı hırsızlık gibi göstermeye çalışan Murat Karakulak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Kayseri'de iş arkadaşı Hacı Korkmaz'ı öldürüp olayı hırsızlık gibi göstermeye çalışan Murat Karakulak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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