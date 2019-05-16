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İş arkadaşını öldürüp, olayı hırsızlık gibi göstermek için kendini yaralamış 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ Bağ evinde arkadaşı Hacı Korkmaz'ı 45 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Murat Karakulak, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Bağ evinde arkadaşı Hacı Korkmaz'ı 45 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Murat Karakulak, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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