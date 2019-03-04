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İş arkadaşını silahla yaralayıp kamyonetten düşürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde, yolda ölü bulunan kişinin, iş arkadaşı tarafından silahla yaralandığı, daha sonra ayakları bağlı şekilde kamyonetle taşınırken kasiste yola düşerek hayatını kaybettiği belirlendi - Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, iş arkadaşını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yolda ölü olarak bulunan kişinin, iş arkadaşı tarafından silahla yaralandığı, daha sonra ayakları bağlı şekilde kamyonetle taşınırken kasiste yola düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, Asilbeyli köyünde yolda ölü bulunan Okan Algur'un (29) cinayet şüphelisini tespit etti.

Özel harekat ekiplerininde katıldığı operasyonla Babaeski ilçesindeki Gündüz Onat Festival Alanında yakalanan Ö.M gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kırklareli Devlet Hastanesine getirilen şüpheli, sağlık raporunun alınmasının ardından, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Ö.M'nin ilk ifadesinde, aralarında tartışma çıkan iş arkadaşını Asilbeyli köyünde bir arazide vurduğunu, ölmemesi üzerine ayaklarını iple bağladıktan sonra kamyonet kasasına koyduğunu, Babaeski ilçesine doğru seyir halindeyken Okan Algur'un kamyonet kasasından düştüğünü fark ettiğini söylediği öğrenildi.

Babaeski ilçesine geldiğinde kamyoneti bir araziye bırakarak kaçtığını aktaran Ö.M'nin pişman olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

- Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Olayla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, yaralının kamyonet kasasından düştüğü anların yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.

Kayıtlarda, Ö.M'nin kullandığı kamyonet Asilbeyli köyünde kasisten geçerken, kasadan yaralı Algur'un düştüğü, şüphelinin hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

- Olay

Önceki gün Asilbeyli köyünde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vücudunda darp izleri olan ve silahla vurulduğu tespit edilen Okan Algur'un öldüğünü belirlemişti.

Bu arada Algur'un cenazesi bugün Babaeski ilçesinde toprağa verildi.

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