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İş arkadaşının düğün için biriktirdiği parayı kendi hesabına aktardı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 14:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çalışan M.Ç.

İş arkadaşının düğün için biriktirdiği parayı kendi hesabına aktardı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çalışan M.Ç. (15), iş arkadaşı Yasin Yiğit'in (20) düğün için biriktirdiği paranın 6 bin 390 lirasını kendi hesabına aktardı. Ailesiyle görüntülü görüşme yapması için M.Ç.'ye verdiği telefonundan havale işleminin yapıldığını fark eden Yasin Yiğit'in şikayeti üzerine, şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalışan Yasin Yiğit, geçen cuma günü, lojmanda aynı odada kaldığı arkadaşıyla ilçe merkezine gelerek alışveriş yaptıktan sonra tıraş olmak için berbere gitti. Yiğit tıraş sırası beklerken, ailesiyle görüntülü görüşmesi için arkadaşı M.Ç.'ye cep telefonunu verdi. Berberden çıkan M.Ç. yaklaşık yarım saat sonra görüşmesini yaptığını söyleyerek telefonu Yasin Yiğit'e verdi.
Dün sabah saatlerinde cep telefonundan banka uygulamasını açarak hesabını kontrol eden Yiğit, hesap bakiyesinin 5 bin 450 lira olduğunu gördü. Yapılan işlemleri kontrol eden Yasin Yiğit, cuma günü berberde tıraş olurken kendi hesabından arkadaşı M.Ç.'nin hesabına 6 bin 390 lira havale yapıldığını fark etti. Yasin Yiğit'in şikayetçi olması üzerine M.Ç., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ç., paranın bir kısmını harcadığını ve sadece 4 bin lirasının hesabında kaldığını söyledi. M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'5-6 AYDIR AYNI ODADA KALIYORDUM'
Yaşadığı olayın şokunda olduğunu söyleyen Yasin Yiğit, "Şifremi nasıl öğrendi bilmiyorum. Ben bu çocukla aynı otelde çalışıp, 5- 6 aydır aynı odada kalıyordum. Kendisinin cep telefonuyla görüntülü görüşme yapılmıyor. Daha önceleri de ailesiyle görüşmek istediği zaman hep telefonumu verdim" dedi.
'15 GÜN SONRA DÜĞÜNÜM VAR'
Düğün için para biriktirmek amacıyla mart ayından bu yana Manavgat'ta olduğunu söyleyen Yasin Yiğit, "Yarın iş yerinden ayrılacaktım. 15 gün sonra düğünüm var. Kendisi de bunu biliyor. Ben para biriktirebilmek için her türlü zahmete katlanıyorum. İyilik yaptığım insandan gördüğüm davranışa inanamıyorum. Bu insanlık mı?" diye konuştu.

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İş arkadaşının düğün için biriktirdiği parayı kendi hesabına aktardıİş arkadaşının düğün için biriktirdiği parayı kendi hesabına aktardı

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