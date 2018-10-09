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İş arkadaşının düğün için biriktirdiği parayı kendi hesabına aktardı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş arkadaşı Yasin Yiğit'in düğün için biriktirdiği paranın 6 bin 390 lirasını kendi hesabına aktaran M.Ç.

TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş arkadaşı Yasin Yiğit'in düğün için biriktirdiği paranın 6 bin 390 lirasını kendi hesabına aktaran M.Ç. (15), tutuklandı.

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